Lior Shoov en tournée

C’est un véritable coup de cœur que les diffuseurs de Réseau Centre ont eu pour cette artiste d’outre-mer originale et charismatique ! Dans leur volonté de partager une offre culturelle diversifiée et de qualité à leur public, les membres de Réseau Centre sont heureux de présenter Lior Shoov ce printemps, elle qui a déjà ravi plusieurs spectateurs lors d’une tournée montréalaise l’automne dernier.

Cette jeune femme israélienne, multi-instrumentiste, parcourt depuis cinq ans les quatre coins du monde avec dans ses bagages d’étranges instruments. Ukulélé, Hang, tubes en plastiques, harmonica, jouets, genoux percussifs et tambourins s’entrechoquent dans une performance mélangeant chanson, musique du monde, jeu corporel et expression de l’instant. Clown de formation, elle explore les limites entre la scène et l’espace public. Son expérience de la composition instantanée et du nomadisme façonne son style et sa personnalité hors du commun.

DÉTAILS DE LA TOURNÉE

jeudi 25 avril - Victoriaville (diffusion momentum)

vendredi 26 avril - Cowansville (sur la scène Davignon)

samedi 27 avril - Waterloo (Maison de la Culture de Waterloo)

jeudi 2 mai - Saint-Georges (Les amants de la Scène)

vendredi 3 mai - Québec (Théâtre Petit Champlain)

samedi 4 mai - Bécancour (diffusions plein sud)

mardi 7 mai - Joliette (Centre culturel de Joliette)

jeudi 9 mai - Lac-Mégantic (Comité culturel Mégantic)

À PROPOS

Réseau Centre est un organisme qui réunit 22 diffuseurs de spectacles dans les régions de l’Estrie, du Centre-du-Québec, de la Montérégie, de la Mauricie, de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Sa mission est de soutenir ses diffuseurs membres dans le développement et le rayonnement des arts de la scène.