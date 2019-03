Dévoilement des gagnants de la finale régionale de Cégeps en spectacle

Le 16 mars dernier, le Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption était l’hôte de la finale régionale de la 40e édition du concours Cégeps en spectacle. Ce sont les étudiants du Cégep de Trois-Rivières ex aequo avec les étudiantes du Cégep de Sherbrooke, qui ont remporté les honneurs.

Les deux groupes se sont mérité une bourse d’une valeur de 750 $ chacune, bourses offertes par Desjardins et le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ), en plus de gagner leur place pour la finale nationale, qui aura lieu à Sorel-Tracy le 27 avril prochain.

Les deux prestations gagnantes ont été sélectionnées par un jury composé de cinq personnes, soit Claude De Grandpré, Mike Lee, Jean-François Pronovost, Geneviève Racette et Simon Robitaille. Carl Miguel Maldonado a quant à lui été choisi pour noter des commentaires sur chacun des numéros et par la suite faire un retour auprès des participants.

Un immense merci aux juges, ainsi qu’à Pierre-Yves Roy-Desmarais, humoriste et ancien participant de Cégeps en spectacle, qui a agrémenté la seconde partie de la soirée, pendant la délibération des juges.

Le concours Cégeps en spectacle

Véritable tremplin pour les jeunes talents, Cégeps en spectacle est devenu au fil du temps le concours multidisciplinaire des arts de la scène le plus important au Québec. Il a été mis sur pied pour permettre aux étudiants du réseau collégial d’exprimer leur créativité dans tous les volets de la production d’un spectacle.

Cégeps en spectacle est une production du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ), une présentation de Desjardins, une réalisation du Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption, en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, le Secrétariat à la jeunesse et la Fédération des cégeps.

Félicitations encore à tous les participants et merci!