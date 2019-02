Culture Mauricie est heureux de dévoiler les finalistes de la 20e édition des prix Arts Excellence. Sous la présidence de monsieur Denis Massé, le jury a sélectionné les artistes et les organismes artistiques et culturels qui se sont démarqués par une réalisation ayant eu lieu au cours de la dernière année.

Le 14 mars prochain, Culture Mauricie décernera les prix Production métiers d’art de l’année, Création en arts visuels de l’année, Création en arts de la scène de l’année, Livre de l’année, Initiative vitalité culturelle et Initiative culturelle de l’année. Le prix du CALQ – Créateur ou créatrice de l’année en Mauricie sera remis par le Conseil des arts et des lettres du Québec. De plus, le conseil d’administration de Culture Mauricie rendra hommage à une personnalité d’ici pour l’ensemble de son œuvre et sa contribution au milieu culturel.

Culture Mauricie est heureux de renouveler son partenariat avec COGECO qui s’associe à titre de « Fier présentateur » de l’événement et du prix Hommage Cogeco. La remise des prix Arts Excellence aura lieu le 14 mars prochain au Centre d’événements et de congrès interactifs (CECi) du Delta de Trois-Rivières. La soirée sera animée par l’émouvante artiste Fabiola Toupin.

CULTURE MAURICIE : QUAND ON AIME

« Quand on aime, on a toujours 20 ans… » Culture Mauricie soulignera la 20e édition de son événement Arts Excellence sous le thème « Quand on aime » évoquant ainsi l’émotion, la vitalité et le sentiment de fierté que suscitent les créations d’ici. « Les arts et la culture sont l’essence même d’une collectivité. Les créateurs innovent, nous émeuvent, nous font réfléchir, éveillent nos sens. Quand on aime, les yeux sont grands ouverts, le cœur déborde et il y a urgence de le dire, de le partager au plus grand nombre. C’est ce que nous ferons pour une vingtième année le 14 mars prochain, en collaboration avec nos précieux et fidèles partenaires. » souligne Sandie Letendre, présidente de Culture Mauricie.

La remise de prix Arts Excellence est un moment charnière dans la valorisation des parcours professionnels des artistes et des organismes culturels de la région. Au cours des vingt dernières années, 193 récipiendaires auront ainsi été honorés.