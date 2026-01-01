L'inflation a atteint 3,2 % en mai au pays

L'inflation a augmenté de 3,2 % d'une année à l'autre en mai au pays, selon Statistique Canada, en hausse par rapport à la progression de 2,8 % observée en avril.

L'agence fédérale attribue cette hausse sur un an aux prix élevés de l'essence. L'inflation n'avait pas dépassé 3,0 % depuis la fin 2023 à l'échelle nationale.

Au Québec, l'inflation s'est établie à 3,6 % en mai, en hausse par rapport à 3,0 % en avril.

Les prix de l'essence ont augmenté pour un troisième mois consécutif en mai en raison de la guerre au Moyen-Orient et de la fermeture du détroit d'Ormuz. Les progrès vers un accord de paix ont cependant permis une baisse des prix à la pompe ces dernières semaines.

Pour leur part, les prix du transport aérien se sont accrus de 7,4 %, alors que les compagnies aériennes devaient composer avec une augmentation de leurs coûts opérationnels, particulièrement ceux liés au kérosène.

Les prix des aliments achetés en magasin ont progressé de 4,3 %, notamment en raison d'une augmentation des prix des fruits et des légumes frais.

Les prix des tomates ont connu un bond vertigineux de 45,2 %, ce que Statistique Canada attribue à des conditions de culture difficiles et aux droits de douane américains qui ont freiné la production au Mexique.

À 3,2 %, l'inflation a été plus élevée en mai que ce à quoi s'attendaient les économistes. Ces derniers anticipaient une hausse de 3,0 % d'une année à l'autre.

La Presse Canadienne