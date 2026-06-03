Une nouvelle infrastructure Innofibre inaugurée au Cégep de Trois-Rivières

Une nouvelle structure Innofibre a été inaugurée à Trois-Rivières, renforçant davantage l’expertise de la ville dans le domaine des produits cellulosiques et biosourcés.

Intégré au Cégep de Trois-Rivières, ce centre de transfert de technologies pourra ainsi élargir ses champs d’expertise grâce à cette nouvelle infrastructure de recherche. Ce bâtiment permettra au centre d’élargir ses champs d’expertise et contribuera à la diversification des produits forestiers, au bénéfice des entreprises et de la transition écologique.

Le tout nouveau bâtiment installé dans le parc industriel des Hautes-forges de Trois-Rivières est un investissement majeur de plus de 14M$ rendu possible grâce à de nombreux partenaires financiers :

• Ministère de l’Économie et de l’Énergie (MEIE) : 9,4 M$

• Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) : 2,3 M$

• Innofibre : 2,3 M$

• Contribution du Fonds du Grand Mouvement Desjardins par le biais de la Fondation du Cégep de Trois-Rivières : 150 000$

• Séquoia industries : 100 000$

« Ce nouvel investissement dans les infrastructures d'Innofibre, c'est un signal fort : le Québec mise sur l'innovation biosourcée et sur ses régions pour bâtir une économie plus verte et plus compétitive. Trois-Rivières s'impose comme un véritable pôle d'excellence, et c'est toute la filière forestière qui en bénéficiera », a souligné Jean Boulet, député de Trois-Rivières et ministre du travail.

Un second site pour élargir les capacités de recherche

Ce second site de recherche appliquée s’ajoute aux infrastructures d’Innofibre déjà présentes. Il permettra d’élargir la capacité d’accompagnement du centre auprès des entreprises, notamment par le développement de nouvelles expertises en produits non tissés, en biocharbon, en produits biosourcés, en valorisation des bioressources résiduelles et en décarbonation.

Le développement de ces expertises s’accompagne de la création d’emplois spécialisés dans des domaines de pointe. Ce nouveau centre permettra ainsi à Innofibre d’améliorer son offre de service auprès des partenaires de recherche afin de mieux répondre à leurs besoins en matière de recherche appliquée et de développement.

Cette croissance permettra au centre de réaliser davantage de recherche à l’échelle précommerciale, soit la dernière étape avant la mise en marché d’un produit.

Le nouveau bâtiment contribuera également à la formation d’étudiants collégiaux et universitaires en les intégrant à des projets de recherche avec des partenaires privés.

« C’est une immense fierté de voir la région de la Mauricie se doter d’un centre d’innovation d’une telle importance. L’arrivée de ce nouveau pavillon permettra de répondre aux besoins grandissants de l’industrie tout en créant des emplois de qualité ici même, à Trois-Rivières. Ce pôle de recherche renforce notre capacité à innover localement et consolide notre leadership dans le secteur des technologies propres. Je salue le travail d’Innofibre dans la concrétisation de ce projet indispensable pour notre région », a indiqué Caroline Desrochers, députée de Trois-Rivières et secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l’Infrastructure.