Critiques de lois du gouvernement Legault: un appui international pour les syndicats

Les syndicats du Québec viennent de recevoir un appui international dans leur lutte contre certains projets de loi du gouvernement Legault.

La Confédération syndicale internationale (CSI) a émis une déclaration exprimant «son plein et entier soutien aux syndicats au Québec confrontés à une série d'attaques graves contre les droits syndicaux et la démocratie».

Son secrétaire général, Luc Triangle, y affirme que «ce qui se passe au Québec n'est pas une simple réforme technique: c'est une attaque frontale contre la liberté syndicale et la démocratie».

La CSI est une organisation internationale vouée à la promotion et à la défense des droits et des intérêts des travailleurs. Elle collabore avec l'Organisation internationale du travail et plusieurs institutions spécialisées des Nations unies.

Les syndicats québécois critiquent particulièrement une loi et un projet de loi. La loi qui encadre de façon plus serrée l'exercice de la grève et établit des services pour assurer le bien-être de la population est entrée en vigueur le 30 novembre. Elle fait déjà l'objet d'une contestation devant le tribunal par plusieurs syndicats. Ils dénoncent également le projet de loi qui établit des cotisations syndicales facultatives et impose des normes quant aux rapports d'états financiers à présenter.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne