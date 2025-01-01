Nous joindre
Produit régional : IGA des Chenaux Famille Paquette reçoit un prix

durée 11h04
27 novembre 2025
Par Salle des nouvelles

Lors du 69e congrès annuel de l’Association des détaillants en alimentation du Québec (ADA), le IGA des Chenaux Famille Paquette avec Cuisine Poirier a remporté le prix dans la catégorie Produit régional du concours Les Aliments du Québec dans mon panier!. 

« Nous sommes fiers de célébrer la 10e édition du concours « Les Aliments du Québec dans mon panier ». Chaque année, ce rendez-vous souligne l’importance de l’achat local et des partenariats solides entre fournisseurs et détaillants. En ouvrant leurs portes et en réservant une place sur leurs tablettes aux produits d’ici, les détaillants jouent un rôle essentiel dans le rayonnement de notre savoir-faire et le soutien de notre économie. En tant que partenaire de longue date, Aliments du Québec est heureuse de contribuer à faire briller cette initiative originale et rassembleuse. », explique Isabelle Roy, directrice générale d’Aliments du Québec. 

On indique que le commerçant a su se démarquer grâce à une campagne dynamique et bien ancrée dans leur communauté autour de la mayonnaise César, un produit frais et local. L’expérience client a été soigneusement pensée : affichage extérieur et en magasin, étalages thématiques dans les rayons fruits et légumes, coin vedette près des caisses, frigo dédié dans l’allée des vinaigrettes et plusieurs dégustations conjointes avec les équipes des deux entreprises. Chaque point de contact visait à valoriser le caractère trifluvien du produit et à inciter les clients à voter pour leur projet.

La stratégie numérique a été tout aussi percutante : concours Facebook avec prix alléchants, publicités ciblées, stories engageantes, mosaïque Instagram et plus de 30 publications mettant en valeur le produit, les événements et les efforts déployés. Ces actions ont généré des milliers d’interactions et une visibilité remarquable, atteignant plus de 30 000 personnes sur les réseaux sociaux. Grâce à cette mobilisation, la mayonnaise César a su conquérir les consommateurs et s’imposer comme un produit régional phare.

« Cette 10e édition démontre que l’innovation en alimentation passe autant par la créativité des campagnes que par la force des liens entre les détaillants et leurs partenaires. Chaque projet présenté cette année reflète une volonté commune de rapprocher les consommateurs des produits d’ici, tout en mettant en valeur le dynamisme et l’engagement de notre industrie envers le développement local. », ajoute Pierre-Alexandre Blouin, président-directeur général de l’Association des détaillants en alimentation du Québec.

Pour cette 10e édition, plus de 245 duos formés de détaillants et de fournisseurs ont mis leur ingéniosité à profit, du 4 au 24 août, afin de faire briller les produits d’ici. Ensemble, ils ont imaginé et réalisé en magasin des campagnes originales mettant en vedette des aliments vérifiés par Aliments du Québec.

« L’achat local est un levier essentiel pour renforcer notre autonomie alimentaire, tout en assurant le développement économique de nos régions. Ce concours contribue à rappeler son importance : l’achat local demeure une priorité. Je remercie les détaillants et les entreprises bioalimentaires qui choisissent de s’unir pour mettre en valeur notre offre. Mon souhait est que le réflexe d’offrir et de consommer des produits d’ici devienne une habitude toute l’année. Félicitations à toutes les entreprises qui ont participé au concours! », termine Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec.

 

