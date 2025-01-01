Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Ultium Cam

Deux projets québécois liés à la filière batterie sont arrêtés à Bécancour

durée 14h00
16 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

L'expansion d'un projet de batteries prévu à Bécancour, au Centre-du-Québec, a été suspendue, et le projet d'usine qui devait l'alimenter a été abandonné.

La ministre de l'Économie du Québec, Christine Fréchette, a annoncé qu'Ultium Cam, un partenariat entre General Motors (GM) et le fabricant sud-coréen POSCO, avait suspendu la deuxième phase d'un projet de production de matériaux actifs cathodiques pour batteries de véhicules électriques.

Vale Base Metals a également confirmé l'annulation de son projet d'usine de sulfate de nickel qui aurait dû fournir Ultium Cam.

Mme Fréchette a indiqué que cette décision s'inscrit dans un ralentissement mondial du développement de la chaîne d'approvisionnement en batteries. Elle espère que le projet de GM sera relancé ultérieurement.

La ministre a précisé que de nombreux projets de batteries sont encore en cours au Québec.

«C'est sûr que cela a des impacts sur nos projets qui sont au cœur de la filière batterie, mais il n'en demeure pas moins que c'est quand même un mouvement de croissance qui se développe», a-t-elle souligné lors d'un événement à Mirabel en matinée.

«Ce n'est pas parce que (la filière batterie) est au ralenti qu'elle ne va pas de l'avant», a-t-elle soutenu.

La nouvelle, initialement rapportée par Radio-Canada, survient peu après que le gouvernement du Québec a mis fin au projet de batteries pour véhicules électriques de Northvolt en Montérégie.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les conservateurs dévoilent un plan pour lutter contre le chômage élevé des jeunes

Publié hier à 12h30

Les conservateurs dévoilent un plan pour lutter contre le chômage élevé des jeunes

Le Parti conservateur fédéral (PCC) propose un plan pour améliorer les perspectives d'emploi des jeunes travailleurs canadiens. Le chômage a atteint 14,7 % chez les jeunes de 15 à 24 ans en septembre, atteignant un sommet en 15 ans, hors pandémie. Les conservateurs attribuent une grande partie de la responsabilité à ce qu'ils qualifient de ...

LIRE LA SUITE
La livraison du courrier reprendra, les postiers adoptant des grèves tournantes

Publié le 10 octobre 2025

La livraison du courrier reprendra, les postiers adoptant des grèves tournantes

La livraison du courrier devrait reprendre de façon limitée après que le syndicat représentant les employés de Postes Canada a annoncé le passage d'une grève nationale à des grèves tournantes à compter de samedi matin. Cette décision, annoncée tard jeudi soir, permettra de relancer l'acheminement du courrier et des colis, même si le Syndicat des ...

LIRE LA SUITE
Ouvert ou fermé pour le long congé de l'Action de grâce?

Publié le 10 octobre 2025

Ouvert ou fermé pour le long congé de l'Action de grâce?

Le congé de l'Action de grâce se déroule ce lundi 13 octobre. Beaucoup de Québécois seront à la maison à profiter d'une longue fin de semaine de trois jours. Par contre, quelques endroits et services ne seront pas disponibles. Toutefois, contrairement aux autres jours fériés au calendrier, la majorité des magasins et épiceries seront ouverts, ...

LIRE LA SUITE