Deux projets québécois liés à la filière batterie sont arrêtés à Bécancour

L'expansion d'un projet de batteries prévu à Bécancour, au Centre-du-Québec, a été suspendue, et le projet d'usine qui devait l'alimenter a été abandonné.

La ministre de l'Économie du Québec, Christine Fréchette, a annoncé qu'Ultium Cam, un partenariat entre General Motors (GM) et le fabricant sud-coréen POSCO, avait suspendu la deuxième phase d'un projet de production de matériaux actifs cathodiques pour batteries de véhicules électriques.

Vale Base Metals a également confirmé l'annulation de son projet d'usine de sulfate de nickel qui aurait dû fournir Ultium Cam.

Mme Fréchette a indiqué que cette décision s'inscrit dans un ralentissement mondial du développement de la chaîne d'approvisionnement en batteries. Elle espère que le projet de GM sera relancé ultérieurement.

La ministre a précisé que de nombreux projets de batteries sont encore en cours au Québec.

«C'est sûr que cela a des impacts sur nos projets qui sont au cœur de la filière batterie, mais il n'en demeure pas moins que c'est quand même un mouvement de croissance qui se développe», a-t-elle souligné lors d'un événement à Mirabel en matinée.

«Ce n'est pas parce que (la filière batterie) est au ralenti qu'elle ne va pas de l'avant», a-t-elle soutenu.

La nouvelle, initialement rapportée par Radio-Canada, survient peu après que le gouvernement du Québec a mis fin au projet de batteries pour véhicules électriques de Northvolt en Montérégie.