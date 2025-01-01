Ouvert ou fermé pour le long congé de l'Action de grâce?

Le congé de l'Action de grâce se déroule ce lundi 13 octobre. Beaucoup de Québécois seront à la maison à profiter d'une longue fin de semaine de trois jours. Par contre, quelques endroits et services ne seront pas disponibles.

Toutefois, contrairement aux autres jours fériés au calendrier, la majorité des magasins et épiceries seront ouverts, mais il est toujours préférable de s'informer avant de se déplacer.

Voici une liste exhaustive de ce qui devrait être ouvert ou fermé.

Ouvert

- Restaurants;

- Les épiceries;

- Les centres commerciaux;

- Les petits commerces ;

- Les dépanneurs

- Les succursales de la SAQ dans les marchés publics et les SAQ Express

- Les pharmacies;

- Les écocentres ;

- Les installations sportives et culturelles peuvent avoir un horaire varié selon la municipalité. Appelez avant de vous déplacer.

- Les stations-service ;

- Et les salles de cinéma.

Fermé

- Les banques;

- Les bureaux gouvernementaux;

- Les bureaux municipaux;

- Postes Canada

- Et certains services de transport en commun ont des horaires modifiés.

Histoire de l'Action de grâce au Québec

Au Québec, tout comme dans le reste du Canada, l'Action de grâce est une fête qui célèbre les récoltes d'automne, l'abondance et les relations humaines.

Toutefois dans la Belle province, la popularité a diminué en raison de ses origines anglo-protestantes et elle s'est fortement détachée du religieux pour devenir une fête familiale.

C'est en 1879 qu'elle a été officiellement reconnue. Ce n'est qu'en 1957 que la date de ce congé a été fixée au deuxième lundi d'octobre.