Prix restaurateur Aliments du Québec au menu
La Microbrasserie Le Presbytère remporte un prix au niveau provincial
Le 6 octobre, lors d'une soirée spéciale réunissant des restaurateurs membres du programme Aliments du Québec au menu, le restaurant gagnant du Prix restaurateur 2025 a été dévoilé. C’est la Microbrasserie Le Presbytère, située à Saint-Stanislas-de-Champlain, qui remporte la 8e édition de ce prix.
Il récompense un établissement qui se démarque par son engagement envers l’approvisionnement, l’utilisation et la mise en valeur des aliments québécois.
Le jury a également tenu à souligner l’exceptionnelle qualité des douze candidatures en nomination et a retenu deux restaurants finalistes qui ont talonné le gagnant : le Restaurant 1668, en Chaudière-Appalaches, ainsi que le Baumier, situé dans les Laurentides.
Fondée par la cheffe Isabelle Dupuis et son conjoint Francis Boisvert, la Microbrasserie Le Presbytère offre une expérience immersive et rassembleuse, fièrement ancrée dans la richesse locale. Entre patrimoine et innovation, elle redonne vie avec brio à un bâtiment de 1873 au cœur du village. L’établissement conjugue gastronomie et culture brassicole dans une ambiance conviviale propice à la découverte. En plus de son menu de microbrasserie, la cheffe propose l’Acte de foi, un repas à l’aveugle de sept services, inspiré par les saisons, qui met en valeur des produits québécois d’exception.
En collaboration avec de nombreux producteurs de la Mauricie, Isabelle imagine des menus audacieux mettant en lumière des ingrédients parfois méconnus : champignons et autres comestibles forestiers, espèces marines du Québec certifiées Fourchette Bleue ou encore des épices boréales. Elle va même jusqu’à mettre en valeur certaines mauvaises herbes dans ses plats! Très impliquée dans sa communauté, elle partage son savoir lors d’événements, tout en nourrissant une curiosité constante pour les aliments locaux. De son côté, Francis brasse des bières artisanales qui s’accordent harmonieusement aux créations culinaires de la cheffe.
« Ce prix décerné à la Microbrasserie Le Presbytère est pleinement mérité. Félicitations également au Restaurant 1668 et au Baumier, qui se distinguent comme des exemples inspirants pour l’industrie. Avec plus de 1 000 membres reconnus à travers la province, je me réjouis de constater l’engagement croissant des restaurateurs québécois envers les produits d’ici et notre programme Aliments du Québec au menu, qui rapproche l’offre de la demande et valorise l’approvisionnement local dans tous les types d’établissements. », indique Isabelle Roy, directrice générale d’Aliments du Québec.
Rappelons qu’un total de 12 restaurants étaient en nomination. Ceux-ci ont été évalués par un jury composé de figures influentes de l’industrie de la restauration et de l’alimentation : Arnaud Marchand, Martin Lévesque, Geneviève Vézina-Montplaisir, Jonathan Lapierre, Catherine Lefebvre, Kevin Lavoie, Gwenaëlle Reyt et Billy Bastien.
Membre du jury depuis la création du concours, Martin Lévesque, chef exécutif au Club de golf de Boucherville et administrateur de la Société des chefs, cuisiniers et pâtissiers du Québec (SCCPQ), souligne avec enthousiasme l’évolution remarquable des restaurants participants.
« Les chefs sont, sans aucun doute, la pierre angulaire des efforts en approvisionnement local. Je constate une véritable évolution : de plus en plus de restaurants proposent, tout au long de l’année, des menus élaborés avec des aliments du Québec. Que ce soit par la fermentation, les conserves, le développement de nouveaux produits ou même leurs propres jardins, les chefs font preuve d’une créativité et d’une détermination remarquables. Félicitations à eux! Ce prix exige beaucoup de travail et de rigueur, et c’est ce qui en fait une distinction prestigieuse, très convoitée, qui s’intègre parfaitement dans le contexte actuel. »