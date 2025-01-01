Postes Canada dépose de nouvelles offres aux travailleurs en grève

Postes Canada affirme avoir déposé de nouvelles offres au Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, dont les membres sont toujours en grève.

L'offre comprend la même augmentation salariale, 13,59 % sur quatre ans, que celle contenue dans l'offre finale présentée en mai par Postes Canada au syndicat.

La société d'État précise qu'en raison de la détérioration de sa situation financière, la prime à la signature pour le personnel n’est plus offerte.

Postes Canada soutient que sa nouvelle proposition comprend des conditions visant à soutenir la transformation du service postal initiée par le gouvernement fédéral.

Les travailleurs des postes ont déclenché une grève la semaine dernière après que le gouvernement fédéral a annoncé des changements aux services offerts par Postes Canada, notamment la fin de la distribution quotidienne du courrier.

Ottawa souhaite aussi fermer certains bureaux de poste ruraux et faire passer presque tous les ménages canadiens vers des boîtes aux lettres communautaires.

Selon le syndicat, de telles mesures représentent des attaques directes contre les travailleurs des postes.

Le syndicat a fait savoir qu'il examinerait et analyserait attentivement les offres afin de déterminer si elles répondent aux besoins de ses membres, de leurs familles et du public qui dépend de ce service.