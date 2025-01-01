Nous joindre
À Shawinigan

Journée technique de l’Association des professionnels à l’outillage municipal

15 septembre 2025
Par Salle des nouvelles

La Ville de Shawinigan est fière d’avoir accueilli hier au garage municipal plus de 500 personnes, alors que l’Association des professionnels à l’outillage municipal (APOM) y tenait sa deuxième et dernière journée technique annuelle. L’événement a été un véritable succès et un moment fort de l’année pour les Travaux publics au Québec.

Tout au long de la journée, 106 exposants ont présenté leurs plus récentes innovations en machinerie, en équipements spécialisés, en outillage et en services municipaux. Les participantes et participants ont pu assister à des démonstrations dynamiques et tester des équipements de pointe. Cet événement est aussi une occasion de stimuler la collaboration intermunicipale en échangeant sur les meilleures pratiques, avec des collègues et des fournisseurs d’un peu partout dans la province.

« Accueillir cette journée technique démontre notre volonté à Shawinigan d’être un acteur proactif du monde municipal et une référence en matière d’infrastructures et de services publics », a souligné Michel Angers, maire de Shawinigan. « Nous remercions l’APOM pour sa confiance et saluons le travail remarquable du comité organisateur et de toute notre équipe du Service des travaux publics. »

 

