Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Société des alcools du Québec (SAQ)

Le Québec donnera l'alcool américain périmé plutôt que de le détruire, dit Girard

durée 15h00
22 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le ministre des Finances du Québec a déclaré vendredi que 300 000 $ d'alcool américain périmé, interdit sur les tablettes de la province, seront donnés plutôt que détruits.

Les commentaires d'Éric Girard font suite à l'annonce faite plus tôt cette semaine par la Régie des alcools disant qu'elle pourrait devoir détruire certains produits périmés.

M. Girard a déclaré sur les réseaux sociaux avoir demandé à la Régie d'offrir ces produits à des fondations, à des événements caritatifs et à des écoles de formation hôtelière.

Le 4 mars, le gouvernement provincial a ordonné à la Société des alcools du Québec (SAQ) de vider ses tablettes des bouteilles d'alcool américain, en réponse aux droits de douane imposés par le président américain, Donald Trump.

M. Girard affirme que le gouvernement était prêt à perdre de l'argent avec son boycottage, sur les coûts d'entreposage, mais aussi à mesure que les produits périment.

Cependant, selon le ministre, l'interdiction a fait grimper les ventes de produits québécois de 30 à 60 %, dépendamment du type d'alcool.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Air Canada prévoit que son réseau sera pleinement opérationnel d'ici samedi

Publié à 12h00

Air Canada prévoit que son réseau sera pleinement opérationnel d'ici samedi

Air Canada affirme que la majorité de ses vols à l'horaire vendredi sont assurés selon l'horaire prévu, et s'attend à ce que l'ensemble de son réseau soit de nouveau opérationnel d'ici samedi. C'est ce qu'a fait savoir la compagnie aérienne vendredi matin, au moment de fournir sa mise à jour quotidienne sur la reprise de ses activités après la ...

LIRE LA SUITE
L'élargissement des produits assujettis aux droits de douane sur les métaux inquiète

Publié hier à 18h00

L'élargissement des produits assujettis aux droits de douane sur les métaux inquiète

La décision des États-Unis d'assujettir des centaines de catégories de produits supplémentaires aux droits de douane de 50 % sur l'acier et l'aluminium suscite des inquiétudes croissantes. L'ajout de 407 catégories, allant des bulldozers aux meubles, est entré en vigueur plus tôt cette semaine, accentuant la pression et les coûts pour ceux qui ...

LIRE LA SUITE
La plupart des vols intérieurs et vers les États-Unis d'Air Canada devraient décoller

Publié hier à 12h00

La plupart des vols intérieurs et vers les États-Unis d'Air Canada devraient décoller

Air Canada prévoit que la plupart de ses liaisons nord-américaines seront rétablies jeudi, alors que le transporteur aérien poursuit la reprise de ses activités après la fin de la grève de ses agents de bord. Selon son tableau de bord qui permet de suivre la reprise de ses services, Air Canada prévoit que 97 % des vols intérieurs seront assurés ...

LIRE LA SUITE