L'élargissement des produits assujettis aux droits de douane sur les métaux inquiète

Par La Presse Canadienne

La décision des États-Unis d'assujettir des centaines de catégories de produits supplémentaires aux droits de douane de 50 % sur l'acier et l'aluminium suscite des inquiétudes croissantes.

L'ajout de 407 catégories, allant des bulldozers aux meubles, est entré en vigueur plus tôt cette semaine, accentuant la pression et les coûts pour ceux qui souhaitent vendre sur le marché américain.

«Cette mesure porte un nouveau coup à l'économie intégrée que nos deux pays ont bâtie au cours des dernières décennies», a déclaré Catherine Cobden, directrice de l'Association canadienne des producteurs d'acier, dans un communiqué publié jeudi.

Elle a ajouté que l'industrie était «consternée» par cette décision, qui affectera également des produits comme les couverts, les réservoirs de propane, les climatiseurs et l'équipement agricole, comme les tracteurs.

Ce changement est important, car de nombreux produits n'étaient pas encore touchés par les droits de douane, ceux-ci relevant de l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), a expliqué Dennis Darby, directeur des Manufacturiers et Exportateurs du Canada.

«Il s'agit de produits qui, jusqu'à la semaine dernière, étaient exemptés grâce à l'ACEUM, a relevé M. Darby. C'est regrettable et cela ne fait qu'accroître la pression sur le Canada.»

Le département du Commerce des États-Unis a déclaré mardi que l'élargissement de la gamme de produits assujettis aux droits de douane sur les métaux éliminait les possibilités de contournement et soutenait la revitalisation des industries américaines de l'acier et de l'aluminium.

Les droits de douane ont déjà fait des exportations d'acier canadien vers les États-Unis une source de pertes financières. Cette dernière mesure menace de réduire les marges déjà minces des fabricants qui utilisent de l'acier et de l'aluminium au Canada.

«Les marges du Canada sur les produits manufacturés, en particulier sur bon nombre de ces produits intermédiaires ou industriels, ne sont pas très élevées», a soutenu M. Darby.

La teneur en métal des produits représente une part substantielle de leur valeur, ce qui signifie qu'un droit sur la seule valeur du métal peut représenter un fardeau important, a-t-il ajouté.

«Cette décision accentue également la pression exercée sur le gouvernement fédéral pour qu'il conclue un accord commercial et se prépare aux difficiles négociations à venir sur un nouvel accord commercial nord-américain», a-t-il analysé.

«L'administration américaine, notamment en agissant ainsi, en continuant d'exercer ce type de pression sur certains secteurs et produits spécifiques, va accentuer considérablement la pression sur ces négociations

La mairesse de Hamilton, en Ontario, Andrea Horwath, a déclaré mercredi que la dernière «manœuvre sournoise» de Donald Trump visant à «accroître discrètement les droits de douane américains» était dévastatrice pour la ville, ajoutant qu'elle avait contacté les gouvernements provincial et fédéral pour les inciter à agir.

Mercredi, la mairesse de Hamilton, en Ontario, Andrea Horwath, a déclaré que les derniers tarifs pourraient avoir un impact catastrophique sur la ville, qui compte d'importantes activités sidérurgiques.

«La dernière manœuvre sournoise de Trump visant à étendre discrètement les droits américains à plus de 400 catégories de produits d'acier et d'aluminium est une nouvelle dévastatrice pour Hamilton

Elle a indiqué avoir contacté les gouvernements provincial et fédéral pour les inciter à agir.

La directrice de l'Association canadienne des producteurs d'acier a soutenu, pour sa part, que le Canada devrait riposter à la dernière augmentation des droits de douane en imposant une taxe de 50 % sur tout l'acier américain entrant au Canada, notamment en mettant fin au «sursis malavisé» accordé en avril aux États-Unis sur l'acier utilisé dans la fabrication et la transformation.

Les Affaires mondiales Canada n'ont pas immédiatement commenter.

Ian Bickis, La Presse Canadienne

