Avenir numérique : Une délégation de Shawinigan en France

La semaine dernière, la Ville de Shawinigan a pris part à la 8e édition du Sommet International de l’Innovation en Villes Médianes (SIIViM), tenue cette année à Dunkerque, en France.

Le maire Michel Angers, accompagné de la conseillère du district de la Cité, Jacinthe Campagna, de la directrice général, Kim Dumais, et des directeurs de service Yassine El Bouraqadi (Technologies de l’information), Jessica Vallières (Bureau des grands projets) et David Marcouiller (développement économique), y représentait fièrement la communauté shawiniganaise.

Ce sommet d’envergure, cofondé par le maire Michel Angers et le maire de Nevers en 2018, vise à favoriser les collaborations entre villes médianes d’Europe et du Québec autour des enjeux d’innovation, de développement durable et de transition numérique. En plus de Shawinigan, une délégation québécoise d’environ 25 municipalités et 10 entreprises innovantes étaient présentes à Dunkerque.

Shawinigan en action

La délégation shawiniganaise s’est démarquée par sa participation active à différents panels et activités. Notamment, le maire a pris part à un panel sur la reconversion économique et numérique des villes, mettant de l’avant les efforts de Shawinigan dans ce domaine. La Ville a également présenté une pratique innovante lors d’une table ronde internationale : il s’agit d’une collaboration avec Planivore afin de suivre en temps réel notre planification stratégique et son Plan quinquennal d’immobilisations.

Pour leur part, madame Vallières et monsieur Marcouiller ont multiplié les rencontres de travail, particulièrement avec Dunkerque concernant un projet de « sobriété » sur l’eau potable. D’autres directeurs, dont madame Dumais, ont assuré la coordination avec les autres directeurs généraux présents pour produire l’Accord de coopération et d’innovation France- Québec. Cette entente, qui lie les villes de Trois-Rivières, Bécancour et Shawinigan, ainsi que la Communauté urbaine de Dunkerque, vise à renforcer les liens entre les deux régions en mettant l’accent sur l’innovation territoriale et la transition écologique.

« Ce type de sommet est toujours très bénéfique pour la collaboration à long terme. Nous établissons des liens avec des communautés qui nous ressemblent et qui partagent les mêmes objectifs que nous : bâtir une prospérité durable et inclusive. C’est aussi un moment privilégié pour démontrer que les villes médianes, comme Shawinigan, jouent un rôle central dans le développement économique et social du Québec », affirme Michel Angers.

Rencontres diplomatiques et collaborations enrichissantes

En marge de l’événement, la délégation a eu l’opportunité de renouer avec le maire de Dunkerque, un collaborateur de longue date, ainsi que de rencontrer le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, monsieur Jean-Noël Barrot. Une rencontre stratégique a également eu lieu avec le délégué général du Québec à Paris, monsieur Henri-Paul Rousseau. Ces échanges visent à renforcer les liens institutionnels et économiques entre la France et le Québec.

Les représentants de Shawinigan ont également échangé avec plusieurs partenaires québécois et européens, visité des kiosques mettant en valeur des innovations technologiques d’ici et d’ailleurs, et participé à des discussions portant sur les enjeux communs aux villes médianes.

« Ces rencontres sont significatives, surtout dans le contexte actuel où nous devons diversifier nos liens d’affaires et d’échanges », indique le maire de Shawinigan, Michel Angers. « Aussi, je suis très heureux que mes collègues de Trois-Rivières et Bécancour, se soient joints à l’événement, en plus de tous les autres représentants québécois. Ça démontre le souhait que nous avons de positionner la région, la Vallée de la transition énergétique, comme chef de file dans le domaine. »

Cap sur l’avenir

Très fière d’avoir été à l’origine de cet événement international, la Ville de Shawinigan se réjouit de son rayonnement et de la pertinence croissante du SIIViM dans le contexte de transition énergétique et numérique. La prochaine édition du sommet aura lieu à Mont-Tremblant, et Shawinigan y sera assurément présente pour continuer de tisser des liens porteurs.

Notons que les dépenses associées à cette mission sont entièrement couvertes par une enveloppe gouvernementale, le Fonds Région et Ruralité volet 2.