Le Centre de métallurgie du Québec célèbre ses 40 ans

Le Centre de métallurgie du Québec (CMQ) a célébré son 40e anniversaire entouré de ses plus importants partenaires, ses clients et ses membres du personnel.

Au fil des années, le CMQ a joué un rôle clé dans le développement de plusieurs entreprises locales et internationales, tout en participant activement à l’avancement de la recherche appliquée.

Annuellement, ce sont plus de 220 entreprises qui sont soutenues par le CMQ. La collaboration avec le CMQ a permis des réalisations telles que la mise au point de la coulée basse pression d’un boîtier de transmission réalisée en collaboration avec le Groupe TMA en 2015; la fabrication de platelage de la passerelle piétonnière de la rivière Petit Décharge à Alma à partir d’extrusions en aluminium soudées par friction malaxage en 2018; et le développement d’un alliage d’aluminium pour Ferreol skis en 2022 et 2023.

Aussi, le CMQ accueille maintenant entre 25 et 50 étudiantes et étudiants qui bénéficient de leur expertise annuellement afin de leur permettre de perfectionner leur formation sur le terrain, entourés d’une équipe d’experts.

La mission du CMQ

Le Centre de métallurgie du Québec est un centre collégial de transfert technologique (CCTT) intégré au Cégep de Trois-Rivières visant à soutenir la compétitivité de l’industrie métallurgique par la recherche et le développement. Le CMQ est composé d’une équipe chevronnée réunissant chercheurs et chercheuses, ingénieurs et ingénieures, personnel enseignant ainsi que des étudiants et étudiantes. Il offre une expertise sans égal sur les matériaux métalliques et les procédés métallurgiques au service des entreprises manufacturières du Québec, du Canada et dans des partenariats à l’international.

« Le CMQ, c’est le chef de file en recherche appliquée et en développement des matériaux métalliques et des procédés métallurgiques, mais il s’agit aussi d’équipes et de personnes qui sont passées au fil des 40 dernières années. Tous ces collègues ont grandi chez nous et, même si ce n’était que de passage, le CMQ a cotisé à leur succès et à leur impact dans l‘écosystème industriel. » explique Gheorghe Marin, directeur général du CMQ depuis plus de 15 ans.

Qu’est-ce qu’un CCTT?

« Le CMQ est un environnement de recherche et de développement, mais aussi un lieu d’apprentissage pour plusieurs de nos étudiants et étudiantes. Étant un des trois CCTT affiliés au Cégep de Trois-Rivières, le CMQ est un endroit où l’enseignement technique et le transfert de connaissances en entreprise collaborent étroitement avec plusieurs de nos programmes. » exprime Eric Milette, directeur général du Cégep de Trois-Rivières.

Au Québec, on dénombre près de 60 CCTT. Ce réseau compte plus de 2 400 spécialistes de l’innovation et de la recherche appliquée. Chaque CCTT se spécialise dans un secteur d’activité qui lui est propre et est directement lié à un cégep dans sa région. Cette étroite collaboration avec le milieu de l’enseignement permet aux CCTT de jouer un rôle clé dans la formation d’une relève innovante et qualifiée. Le Cégep de Trois-Rivières compte trois CCTT : le Centre de métallurgie du Québec (CMQ), Innofibre – centre d’innovation des produits cellulosiques et le C2T3 – un CCTT en télécommunications.