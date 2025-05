Le CRTC appelé à égaliser les dépenses entre les diffuseurs traditionnels et en ligne

Corus exhorte le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) à exiger que les diffuseurs traditionnels et les acteurs en ligne versent le même montant au système de contenu canadien.

Le diffuseur, propriétaire de Global TV, affirme que tous deux devraient consacrer 20 % de leurs revenus au contenu canadien.

L’organisme fédéral de réglementation de la radiodiffusion tient une audience de deux semaines sur l’élaboration d’une nouvelle définition du contenu canadien, et cette audience met en lumière les tensions entre les acteurs traditionnels et les grands diffuseurs étrangers.

Actuellement, les grands diffuseurs anglophones doivent consacrer 30 % de leurs revenus à la programmation canadienne. L'an dernier, le CRTC a aussi ordonné aux services de diffusion continue de verser 5 % de leurs revenus canadiens annuels à un fonds consacré à la production de contenu canadien.

Les services de diffusion continue étrangers contestent cette règle devant les tribunaux et, plus tôt cette semaine, Netflix, Paramount et Apple se sont retirés de l’audience du CRTC.

Un groupe représentant les grands diffuseurs étrangers, dont Netflix, Paramount, Disney et Amazon, doit comparaître à l’audience en après-midi.

Anja Karadeglija, La Presse Canadienne