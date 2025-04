Trois-Rivières à table : une 10e édition record !

La 10e édition de Trois-Rivières à table, qui s’est tenue du 12 au 23 mars, s’est conclue avec un succès retentissant, confirmant l’engouement de la population pour la gastronomie locale et les produits d’ici.

Créé pour célébrer le talent des restaurateurs trifluviens et valoriser les produits du terroir mauricien, l’événement proposait cette année un menu table d’hôte de 3 à 4 services au coût fixe de 54 $, dans une formule à la fois accessible et distinctive. L’édition anniversaire a réuni un nombre record de participants, avec 20 restaurateurs et 22 producteurs locaux engagés dans cet événement gastronomique.

La Société de développement commercial (SDC) du centre-ville de Trois-Rivières est fière d’annoncer qu’un total d’environ 3 541 tables d’hôte ont été vendues durant l’événement cette année soit 913 de plus de l’an dernier – un record de participation qui témoigne de l’enthousiasme du public et de la pertinence de cette initiative pour dynamiser l’offre locale. Les retombées économiques directes sont estimées à 191 214 $, confirmant l’impact significatif de l’événement pour le centre-ville et l’ensemble du territoire.

La provenance des participants cette année se détaille comme suit :

73 % résident à Trois-Rivières

18 % proviennent d’autres municipalités de la Mauricie

9 % de l’extérieur de la région

*Ces données sont basées sur un échantillon de 530 participants

Maillage gagnant 2025

En nouveauté cette année, les participants avaient la chance d’évaluer leur expérience afin de couronner le Maillage gagnant 2025. Cette expérience gastronomique s’est distinguée selon trois critères d’évaluation : l’originalité de l’alliance, la mise en valeur des produits régionaux et la qualité de l’expérience globale.

Le concours Maillage gagnant 2025, présenté par MIAM Mauricie, vise à mettre en valeur la collaboration qui s’est démarquée entre un restaurateur et ses deux producteurs associés. Cette année, le prix est remis au restaurant Le Poivre Noir, ainsi qu’aux producteurs Multi-Ferme et Les Jardins de la Pointe.

Au total, 35 prix de participation seront remis parmi les personnes ayant pris part au concours. Parmi ceux-ci, un grand prix d’une valeur de 2 000 $, offert par Loto-Québec, ainsi que de nombreux autres prix mettant en valeur des expériences gourmandes, des certificats-cadeaux et des produits de la région.

«Nous sommes extrêmement fiers de la réponse du public pour cette 10e édition. L’enthousiasme des restaurateurs, la qualité des maillages avec les producteurs et la forte participation témoignent du réel attachement à cet événement gastronomique. Trois-Rivières à table devient, d’année en année, un rendez-vous incontournable pour faire rayonner notre centre-ville et nos saveurs régionales. » — Eve-Marie Marchand, directrice générale de la Société de développement commercial du centre-ville de Trois-Rivières

Rendez-vous l’an prochain pour une 11e édition.