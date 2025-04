Une première édition du Festival des Entrepreneurs de Trois-Rivières

Trois-Rivières vibrera bientôt au rythme de l’entrepreneuriat avec la toute première édition du Festival des Entrepreneurs, qui se déroule le 18 juin. Un événement d’envergure qui rassemblera les esprits créatifs, les leaders d’affaires et les visionnaires de tous horizons.

Organisé pour offrir un espace d’échanges, d’apprentissage et de réseautage, le Festival des Entrepreneurs promet une programmation riche et inspirante. Au menu : des conférences captivantes, des panels d’experts, des ateliers interactifs et des rencontres stratégiques pour stimuler l’innovation et la croissance des entreprises d’ici.

« Le Festival des Entrepreneurs vise à créer une synergie entre les entrepreneurs, les investisseurs et les acteurs économiques de la région. C’est une occasion unique de s’inspirer des parcours de réussite, de développer de nouvelles compétences et de tisser des liens solides dans un environnement dynamique », mentionne Patrice Cazelais fondateur de Réseautage en Direct copromoteur de l’événement.

Un événement phare pour la communauté d’affaires

Que vous soyez un entrepreneur en démarrage, un dirigeant chevronné ou un passionné du monde des affaires, le Festival des Entrepreneurs est l’événement à ne pas manquer. Il s’adresse aux jeunes pousses, aux PME, aux grandes entreprises ainsi qu’aux organismes qui œuvrent au développement économique de la région.

Parmi les invités d’honneur et conférenciers de renom figurent Caroline Bergeron, qui partageront leur expertise et leur vision du succès entrepreneurial. De plus, des espaces d’exposition permettront aux entreprises locales de mettre en valeur leurs produits et services.