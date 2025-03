La Chine veut accroître ses échanges commerciaux avec le Canada

L'ambassadeur de Pékin au Canada affirme que la Chine souhaite intensifier ses échanges avec Ottawa, alors que les États-Unis poursuivent leur guerre commerciale sur plusieurs fronts.

Wang Di affirme que Washington ne devrait pas forcer le Canada à choisir entre les États-Unis et la Chine, car cela déstabiliserait davantage l'économie mondiale.

Lors d'un événement de promotion commerciale organisé mardi par l'ambassade de Chine à Ottawa, M. Wang a noté que le volume des échanges commerciaux entre la Chine et le Canada continue d'augmenter, malgré les relations tendues de ces dernières années.

Il a également affirmé que la Chine serait disposée à envisager un accord de libre-échange après l'échec des négociations sur un éventuel accord en 2018.

Mais il précise que cela ne serait possible que si le Canada levait diverses restrictions au commerce avec la Chine, dont certaines ont été mises en œuvre par Ottawa en invoquant la sécurité nationale. Bien que Pékin soit le deuxième partenaire commercial du Canada, Ottawa a imposé l'automne dernier une série de restrictions sur les produits chinois, ce qui a déclenché des droits de douane de rétorsion la semaine dernière sur les exportations agricoles canadiennes.

Ces mesures canadiennes faisaient suite aux restrictions américaines sur le commerce avec la Chine, et l'ambassadeur Wang affirme s'opposer à «tout pays utilisant la Chine comme monnaie d'échange» dans ses relations avec d'autres États.

«Nous croyons que, lorsqu'un pays développe des relations avec un autre, cela devrait être bénéfique et utile aux relations de tous les pays au sein de la communauté internationale, au lieu de sacrifier les intérêts des autres pays», a indiqué le diplomate par l'intermédiaire de l'interprète de son ambassade.

L'automne dernier, les libéraux fédéraux ont emboîté le pas aux États-Unis en imposant des droits de douane de 100 % sur les véhicules électriques chinois, invoquant la nécessité de protéger le marché automobile nord-américain contre les pratiques commerciales déloyales.

Le gouvernement a également imposé des droits de douane de 25 % sur les importations d'acier et d'aluminium chinois, après avoir accusé Pékin de normes environnementales et de travail épouvantables. Jeudi dernier, la Chine a riposté en imposant des droits de douane de 100 % sur le canola et une taxe de 25 % sur le porc canadien.

