Plus de 5,5 M $ d'aide à des entreprises locales de la Mauricie

C'est lors d'une visite chez Shawinigan Aluminium que le député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, a annoncé des aides financières de Développement Économique du Canada (DEC) totalisant 5 528 353 $ pour soutenir 18 projets porteurs pour la région de la Mauricie.

Les bénéficiaires sont : Shawinigan Aluminium, HDI Technologies, Métal Dupont, Laurentide Environnement, Les Équipements Gaétan (Groupe LEG), Atikamekw Sipi - Conseil de la Nation Atikamekw, Atelier d'usinage Gélinas, Matelas Avanti, Festival Western de St-Tite, Domaine du Lac- Édouard 2013, Synapse Électronique, La Cité de l'Énergie, Fût Mauricie, Placeteco, Usinage URS (Usinage R. Sauvé), Structure Robko, Chambre de commerce et d’industrie du Haut-Saint-Maurice et Ray Métal.

« Investir dans nos entreprises, c’est investir dans l’avenir de nos régions. En soutenant l’innovation, la diversification et l’expansion, nous propulsons la Mauricie vers une croissance durable et créons des opportunités qui bénéficient à tous. Miser sur les atouts de nos organisations est essentiel pour assurer une économie forte et créer de bons emplois chez-nous, en Mauricie », exprime François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice–Champlain et ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie

Ces investissements de DEC favoriseront la croissance et l’expansion d’entreprises et d’organismes, ainsi que la bonification de l’offre touristique régionale. Ils permettront, notamment, l’acquisition de nouveaux équipements, soutiendront l’augmentation de la production et stimuleront l’innovation. Il permettra aussi d’appuyer la stratégie de commercialisation hors Québec d’attraits touristiques ou encore de renforcer les activités de développement économique de l'écosystème entrepreneurial de la Nation Atikamekw.

« Les PME sont au cœur du développement des collectivités et font partie de notre plan de croissance économique. Grâce au soutien de DEC, nous aidons non seulement ces entreprises et organismes à améliorer leur productivité et leur compétitivité, mais aussi à créer des retombées économiques positives pour leurs communautés. L’apport de ces 18 organisations à la vitalité économique de la Mauricie est important et c’est l’ensemble de notre économie qui bénéficiera du succès et des retombées de leurs projets », ajoute Pascale St-Onge, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

Détails des projets

Shawinigan Aluminium

Acquisition des équipements de production, notamment l’amélioration du puits de coulée, une cheminée pour un four, des brûleurs pour un four de préchauffage, des convoyeurs, des têtes cercleuses et un système d'aspiration visant le sciage de billettes.

HDI Technologies inc.

Agrandissement de la bâtisse et sur acquisition et installation des équipements numériques de production, tels qu’une machine pour couper le fil, une machine de découpe laser et une ligne de peinture électrostatique.

Métal Dupont inc.

Acquisition des équipements, tels qu’une ligne de coupe et de perçage automatisée, des compresseurs, des robots soudeurs, des ponts roulants et un logiciel de gestion.

Laurentide Environnement Inc.

Acquisition et installation des équipements, tels qu’un dépoussiéreur, un système de recirculation d'eau, un système de contrôle et d'automatisation, un système de traitement chimique ainsi que des dômes pour l'entreposage extérieur.

Les Équipements Gaétan inc. (Groupe LEG)

Conception et fabrication d'un équipement de forage spécialisé ainsi que d’autres équipements connexes.

Atikamekw Sipi - Conseil de la Nation Atikamekw

Salaire et avantages sociaux du personnel affecté au pôle entrepreneurial.

Atelier d'usinage Gélinas inc.

Acquisition et installation d'une ligne d'anodisation et d'un tour à commande numérique.

Matelas Avanti inc.

Acquisition et installation d'une machine de production automatisée de matelas.

Festival Western de St-Tite inc.

Mise en œuvre de la stratégie de commercialisation incluant la commercialisation numérique, la publicité et la promotion, la participation à des foires et évènements promotionnels hors Québec ainsi que l'accueil de journalistes étrangers.

Domaine du Lac-Édouard 2013

Le projet du Domaine du Lac-Édouard vise à améliorer son offre de services et à soutenir le développement touristique du Haut-Saint-Maurice grâce à l'acquisition et l'installation de minichalets préfabriqués (pods) ainsi qu'à la conversion d’une église en un hébergement touristique.

Synapse Électronique inc.

Acquisition des équipements de production, tels qu’une soudeuse à commande numérique, un système de convoyeurs intelligent et un système de caméras optiques.

La Cité de l'énergie inc.

Acquisition d'équipements, fabrication de décors et de structures ainsi que conception de la Zone 1 du Musée, qui présentera une exposition interactive et immersive sur la première aluminerie du Canada.

Fût Mauricie (2954-8344 Québec inc.)

Acquisition et l'installation de deux systèmes robotisés à 6 axes ainsi que des équipements connexes.

Placeteco inc.

Acquisition d'une nouvelle machine-outil cinq axes et sur amélioration d'une machine-outil afin d'augmenter l'axe Z (incluant les équipements connexes).

Usinage URS (Usinage R. Sauvé Enr.)

Acquisition d’un centre d’usinage automatisé.

Structure Robko (9321- 8634 Québec inc.)

Acquisition et installation d'équipements de production, notamment d’une cellule informatisée pour la découpe de composantes en bois.

Chambre de commerce et d'industrie du Haut- Saint-Maurice (CCIHSM)

Salaires et avantages sociaux ou les honoraires professionnels des ressources affectées à la réalisation du projet.

Ray Métal ltée

Acquisition et l'installation d'une table de découpe au plasma.