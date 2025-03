Fonds locaux d'investissement: un répit supplémentaire de six mois

À Trois-Rivières et Bécancour, des villes particulièrement vulnérables aux menaces économiques américaines, des travailleurs, des entrepreneurs et des politiciens s’évertuent à suivre le rythme de la diplomatie erratique du président des États-Unis, qui cause son lot d'angoisse et affecte la productivité. Le représentant syndical Jessy Trottier ...