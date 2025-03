Tarifs douaniers : soutien aux entreprises de Shawinigan

Avec l'arrivée des tarifs douaniers imposés par le gouvernement américain sur les produits canadiens, la Ville de Shawinigan a fait plusieurs démarches au cours du dernier mois.

Rappelons qu’au début de février, le Service du développement économique a mis sur pied un comité de travail pour brosser un portrait juste du territoire shawiniganais et recenser les entreprises touchées par ces tarifs.

« Grâce à la collecte d’informations faites par nos équipes, on connaît maintenant mieux nos entreprises et leurs besoins. Et à ce stade-ci, on est toujours en attente de la nature des aides financières et des mesures particulières qui seront offertes par les différents paliers de gouvernement. La Ville continue ses démarches pour assurer son rôle de facilitatrice entre les entreprises shawiniganaises et les gouvernements », soutient le maire Michel Angers.

Les résultats du sondage effectué auprès d’entreprises du territoire révèlent que plusieurs d’entre elles prévoient de diversifier leurs marchés et leurs produits afin d’atténuer l’impact des tarifs douaniers.

Les entreprises de Shawinigan qui ont besoin d’accompagnent en lien avec l’imposition de tarifs de douanes américaines peuvent contacter le Service du développement économique au 819 536-7200.