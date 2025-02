Postes Canada: les négociations vont reprendre avec le syndicat

Le Port de Trois-Rivières s'est vu octroyer un financement majeur de 87,1 M $ de Transports Canada dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux pour son projet des terminaux 16 et 17. Cet investissement contribuera à mettre à neuf le quai 17, construire un nouveau quai 16 et aménager les terminaux adjacents, en plus de consolider ...