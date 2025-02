Le gouvernement du Canada investit 87,1 M$ au Port de Trois-Rivières

Le Port de Trois-Rivières s'est vu octroyer un financement majeur de 87,1 M $ de Transports Canada dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux pour son projet des terminaux 16 et 17.

Cet investissement contribuera à mettre à neuf le quai 17, construire un nouveau quai 16 et aménager les terminaux adjacents, en plus de consolider et bonifier les activités de deux utilisateurs du Port, soit Alcoa et G3 Canada. Un projet dont les investissements totaux s’élèveront à 312 M $.

Ce projet vient appuyer les industries de l’aluminium et agroalimentaire qui sont des secteurs clés des économies québécoise et canadienne. Il constitue également une opportunité unique d’apporter des améliorations aux réseaux routier et ferroviaire du Port, en plus de permettre l’introduction de nouvelles technologies qui viendront diminuer le temps d’attente des différents modes de transport, contribuant positivement à la productivité de la chaine d’approvisionnement.

L’aide financière a été annoncée aujourd’hui en présence du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie et député de Saint-Maurice – Champlain, l’honorable François-Philippe Champagne.

La construction des nouveaux quais et l’aménagement des terminaux seront effectués par le Port de Trois-Rivières en collaboration avec ses partenaires, Alcoa et G3 Canada, qui installeront de nouveaux équipements de chargement et déchargement plus performants sur les plans énergétique, environnemental et opérationnel. Le projet inclut également un réaménagement des voies de circulation afin d’augmenter la fluidité des trafics au départ et à destination du Port.

Soulignons également que c’est l’entreprise québécoise Pomerleau qui a remporté l’appel d’offres lancé aux entrepreneurs un peu plus tôt cette année. Les travaux sont débutés et s’échelonneront jusqu’en décembre 2026, moment où les deux terminaux seront complètement opérationnels.

Un projet innovant et durable

« Je remercie le gouvernement du Canada et nos partenaires Alcoa et G3 pour la confiance qu’ils accordent à l’avenir du Port de Trois-Rivières. Ce projet permettra une modernisation majeure des installations. En plus de fournir des quais neufs, le remplissage du bassin viendra ajouter plus de 17 000 m2 de surface d’arrière-quai qui sera utilisé pour de l’entreposage. Ce projet porteur s’inscrit dans notre plan de développement Cap sur 2030 où nous visons Être un port urbain innovant et durable, générateur de croissance, au cœur d’une chaîne logistique compétitive », a tenu à souligner monsieur Gaétan Boivin, président-directeur général du Port de Trois-Rivières.

Les partenaires Alcoa et G3 Canada installeront de nouveaux équipements de chargement et déchargement entièrement électriques et sous couvert, permettant d’importants gains environnementaux et de productivité. De plus, les nouveaux quais prévoient les infrastructures de base nécessaires pour ultérieurement permettre l’installation de connexions visant le branchement électrique des navires à quai.

« Alcoa est fière de participer à ce projet majeur au Port de Trois-Rivières. Cet investissement stratégique permettra d’optimiser la réception de nos matières premières, d’améliorer nos performances opérationnelles et de réduire notre empreinte environnementale grâce à une technologie de pointe. Présente dans la région depuis plus de 30 ans, Alcoa contribue activement au développement économique du Québec et soutient 490 emplois de qualité à l’aluminerie de Deschambault. Ce projet témoigne de notre engagement à long terme envers la région et de notre volonté de demeurer un leader dans l’industrie de l’aluminium. Je remercie le gouvernement et l’Administration portuaire pour leur collaboration essentielle à la réussite de cette initiative », Gaby Poirier, président d’Alcoa Canada, vice-président régional des Opérations pour l’Amérique du Nord et de la Transformation globale.

« L’annonce de ces nouveaux investissements, c’est une bonne nouvelle pour les producteurs québécois que nous desservons. Le Port de Trois-Rivières permet aux producteurs du Québec d’avoir un accès direct et plus rapide pour exporter leur grain ailleurs dans le monde. G3 remercie le gouvernement du Canada et le Port de Trois-Rivières pour leur support avec ce projet de développement majeur. Ce projet inclut également un investissement important de G3 avec la construction d’un nouveau terminal de grain afin de rendre nos infrastructures plus efficaces, plus sécuritaires et meilleures pour l’environnement », Philippe Bélanger, le directeur des opérations de l’est du Canada pour G3