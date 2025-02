Un succès pour la deuxième édition du colloque en innovation Mauricie

La deuxième édition du colloque en innovation (CI Mauricie) a connu une belle popularité, le 13 février à l'Espace Shawinigan. Malgré la tempête hivernale plus de 130 personnes se sont présentées sur les lieux.

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette–Saint-Maurice et adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire était également présente. Mentionnons que près de 200 personnes s'étaient procuré des billets.

Innovation régionale

Lors de son allocution, Tommy Déziel, président chez Économie du Savoir Mauricie (ESM), a fièrement souligné : « La tenue de ce colloque, propulsé par l’ERAC Mauricie et soutenu par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE), est essentielle pour le développement économique régional. Cette journée a permis de concerter les acteurs de l’écosystème mauricien en innovation afin de soutenir les entreprises dans leur accélération d’affaires en favorisant l’émergence de projets innovants et en contribuant à l’implantation d’une culture d’innovation. »

La députée Marie-Louise Tardif a renchéri : « Stimuler l’innovation afin de vitaliser l’économie de nos régions est une priorité pour notre gouvernement. C’est en misant sur la collaboration qu’on sera en mesure de concevoir, de développer et de commercialiser des solutions novatrices. Et c’est grâce à des acteurs comme Économie du Savoir Mauricie qu’on peut implanter une culture d’innovation au sein des entreprises mauriciennes et partout au Québec. »

Rendez-vous de l’écosystème mauricien

Une vingtaine d’exposants étaient présents à l’événement, de même que de nombreux entrepreneurs, intervenants du développement économique et autres acteurs clés de l’écosystème entrepreneurial et d’innovation de la Mauricie.

« Je tiens à remercier chaleureusement le MEIE pour sa participation financière. Je remercie également Desjardins Entreprises – Mauricie, Investissement Québec et tous les partenaires ayant contribué à la réussite de ce colloque. Je salue la centaine de participants et la vingtaine d’exposants qui ont bravé la tempête pour se réunir. Le dynamisme des gens d’affaires et de l’écosystème économique m’impressionne grandement! Enfin, je remercie les membres du comité organisateur qui ont participé à l’élaboration de la programmation, ainsi que tous les bénévoles qui ont fait un excellent travail tout au long de la journée. », a souligné Marie-Andrée Trudel, directrice générale chez ESM.

Desjardins Entreprises – Mauricie est fier de réitérer son appui à ce grand rendez-vous de l’innovation : « Nous partageons avec ESM une mission commune, soit le désir de propulser la Mauricie vers de nouveaux sommets. Nous croyons fermement au pouvoir de l’innovation comme stimulateur de la croissance économique, mais aussi pour générer un impact social et environnemental significatif. Il s’agit d’un levier de progrès humain, soit une manière d’améliorer notre collectivité et d’avoir un impact positif autour de nous. Par la grande qualité des présentations, des exposants et des collaborations rendues possibles, le rendez-vous est assurément un plus pour l’écosystème mauricien. », a commenté Paul Gloutnez, directeur Développement des affaires, Desjardins Entreprises – Mauricie.