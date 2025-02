Justin Trudeau assure que le Canada ripostera aux tarifs imposés par les États-Unis

La Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan (CCIS) a tenu son traditionnel rendez-vous annuel « Bilan du maire et perspectives économiques ». Michel Angers, maire de Shawinigan, a fait le bilan des différents développements, enjeux et succès économiques de la Ville en 2024 et a discuté des perspectives pour l'année 2025. Cet ...