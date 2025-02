Le CCIS reçoit le maire de Shawinigan à son déjeuner-conférence

La Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan (CCIS) a tenu son traditionnel rendez-vous annuel « Bilan du maire et perspectives économiques ». Michel Angers, maire de Shawinigan, a fait le bilan des différents développements, enjeux et succès économiques de la Ville en 2024 et a discuté des perspectives pour l'année 2025.

Cet évènement, en collaboration avec la Ville de Shawinigan, s’inscrit dans le cadre des « rendez-vous politiques » de la Chambre et se veut être un point de rencontre et aussi d’échanges entre la municipalité ainsi que la communauté d’affaires. Pour cette édition, près de cent personnes, médias inclus, ont assisté à la rencontre qui s’est conclue par une période de questions et de réseautage.

D’entrée de jeu, c’est le président de la CCIS, Francis Gélinas, qui a débuté avec son discours d’introduction en martelant sur la pertinence du mouvement d’achat local dénommé Locavore. Il s’agit d’une initiative de la Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan qui, comme l’a mentionné M. Angers, va bien au-delà des produits alimentaires. Être locavore, c’est manger local et aussi utiliser des services de notaires, d’avocats, de dentistes locaux. Également, pour la première année, la Chambre de Commerce de Shawinigan tiendra un salon de la sous-traitance.

Pour sa part, M. Angers a débuté son intervention en saluant chaleureusement l’apport de la grande équipe d’élus, de cadres et d’employés de la Ville : « À Shawinigan, c’est l’histoire d’une équipe ! » Avec plusieurs nouvelles additions dans l’équipe, on ne peut qu’être satisfait des changements.

Voici quelques lignes des faits saillants qui ont retenu l'attention : la production moyenne annuelle en eau potable à grandement diminué, elle a passé de 16 600m3 en 2020 à 13 700m3 en 2024. L’objectif est de 220 litres par jour par citoyen, le réel est de 229 litres par jour par citoyen.

Le taux d’inoccupation record de 0,6% en habitation. 476 logements créés, plus de 120M$ d’investissement en habitation. Selon le maire, Shawinigan est la première ville dont les postes du bureau de la direction générale sont occupés entièrement par des femmes.

Pour le développement économique, la municipalité aura le Centre d’innovation sur les batteries et l’électrification des transports (CIBET) en collaboration avec le Centre National en électrochimie et en Technologies Environnementales (CNETE). Ainsi qu’un incubateur en électrification des transports.

Du développement dans le parc industriel Albert-Thibeault, dans le secteur de Grand-Mère. Dont V.P. Services Alimentaires, ainsi que d’autres projets qui débuteront en 2025.

Dans le secteur St-Georges, Les Entreprises D&C sont en construction, puis un autre projet d’importance sera annoncé sous peu.

Finalement, l’université de Concordia lance un campus francophone à Shawinigan consacré à la transition énergétique.

Le maire Michel Angers a salué également le travail remarquable d’organismes tels que le SANA Shawinigan, reconnu au niveau national, qui a accueilli 654 nouveaux arrivants, soit un bond de 23% vis- à-vis l’année passée.