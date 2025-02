Tarifs douaniers : le Service du développement économique au travail

Le Service du développement économique de la Ville de Shawinigan a mis sur pied un comité de travail en début de semaine avec pour objectif de recenser l’ensemble des entreprises qui pourraient être touchées par les tarifs douaniers et d’avoir un portrait juste du territoire shawiniganais. Parallèlement, la direction générale de la Ville travaille au recensement de tous les contrats en cours entre la Ville et des entreprises américaines.

« Notre intervention à court terme est de contacter les entreprises qui font de l’exportation aux États-Unis ainsi que les grandes entreprises et les distributeurs qui achètent beaucoup aux États-Unis pour mesurer l’impact d’éventuels tarifs américains. Nous voulons une lecture 360, une juste lecture, autant au niveau de l’importation que de l’exportation », explique David Marcouiller, responsable de division attractivité économique et innovation au Service du développement économique. La Ville mettra tout en œuvre pour être un facilitateur auprès des entreprises de son territoire.

« Cette première étape consiste à identifier nos entreprises shawiniganaises qui seraient impactées si les menaces de tarifs du président américain venaient à se réaliser et avec ces données-là, nous serons prêts. Même chose pour la liste de nos contrats avec des fournisseurs américains. Nous aurons toute l’information disponible et prête », ajoute le maire Michel Angers.

Les conseillers en développement économique ont commencé en début de semaine les appels auprès des entreprises dans le but de recueillir le plus d’informations possible (ex.: nombre d’emplois touchés, etc.).

Les entreprises shawiniganaises qui se sentent concernées par d’éventuels tarifs de douanes américaines peuvent également contacter le Service du développement économique au 819 536-7200.