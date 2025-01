Retour pour une deuxième année du colloque en innovation CI Mauricie

Économie du Savoir Mauricie (ESM) organise pour une deuxième année son colloque en innovation (CI Mauricie). L'évènement aura lieu le 13 février prochain, dès 8 h, à l’Espace Shawinigan.

En tant que porteur de l’Espace régional d’accélération et de croissance (ERAC) de la Mauricie, ESM a le mandat de concerter les acteurs de l’écosystème régional en innovation afin de favoriser l’émergence de projets innovants et contribuer à l’implantation d’une culture d’innovation au sein des entreprises mauriciennes.

Considérant la mission de l’organisme, une première édition du colloque a été initiée par les membres de la Synergie pour l’innovation en Mauricie en 2022, une table de concertation mise en place par ESM l’année précédente. Pour cette nouvelle édition, le Conseil de l’innovation du Québec a encouragé les différents ERAC à mettre sur pied une version régionale de son Grand rendez-vous de l’innovation québécoise, soutenu par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE).

« CI Mauricie 2025 est une occasion exceptionnelle de propulser l’innovation au sein des entreprises de la Mauricie! Cet événement majeur en région rassemble plus de 150 participants autour d’un objectif commun visant à accroître la productivité et la compétitivité des PME afin d’assurer le développement de notre économie. », mentionne Tommy Déziel, président chez ESM.

« L’innovation est un puissant moteur pour notre croissance économique. Je félicite l’équipe d’ESM pour l’organisation de ce grand rendez-vous! Il représente une occasion idéale d’échanger des idées novatrices. J’encourage et je salue ce genre d’événement, qui correspond à notre vision d’un Québec audacieux et ambitieux », souligne Christopher Skeete, ministre délégué à l’Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

Une programmation des plus innovantes

Les participants au CI Mauricie 2025 auront l’opportunité de s’inspirer des bons coups régionaux en innovation, de réseauter et de repartir avec des solutions concrètes pour réaliser des projets d’innovation au sein des entreprises. Minutieusement élaborée par le comité organisateur de l’événement, la programmation prévoit : des conférences, un panel, des ateliers d’innovation, et des démonstrations de solutions innovantes. Sans s’y limiter, les thématiques abordées touchent : l’intelligence artificielle, l’innovation dans le développement de produits, la gestion du changement à l’ère numérique, et le développement d’une stratégie proactive d’innovation.

« Les membres de l’équipe d’ESM et le comité organisateur de l’événement ont travaillé fort afin de proposer une programmation concrète et pratique pour les entrepreneurs de la région. Je suis certaine que différents projets d’innovation verront le jour à la suite de l’événement, et notre équipe se fera un plaisir d’accompagner les entreprises dans la réalisation de ces projets! », soutient Marie- Andrée Trudel, directrice générale chez ESM.

« Notre implication renouvelée en tant que partenaire de ce grand colloque régional portant sur l’innovation allait de soi. Nous partageons avec l’organisation une vision commune, soit le désir de propulser la Mauricie vers de nouveaux sommets. Nous croyons fermement au pouvoir de l’innovation comme stimulateur de la croissance économique, mais aussi pour générer un impact social et environnemental significatif dans nos communautés. C’est donc avec enthousiasme qu’il me tarde d’aller réfléchir à vos côtés lors de ce bel événement! », mentionne avec fierté Julie Fraser, directrice générale, Desjardins Entreprises – Mauricie.