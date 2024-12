Le taux de chômage atteint 6,8 % en novembre

Avec plus de 720 M$ en investissements, un record, Trois-Rivières a vu les projets d’envergure se multiplier sur son territoire en 2024. C’est à guichets fermés, devant 250 entrepreneurs et leaders du milieu des affaires, que l’équipe d’IDÉ Trois-Rivières et ses collaborateurs ont présenté cet après-midi à la Maison de la culture de ...