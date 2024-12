Trois-Rivières, locomotive économique en pleine accélération

Avec plus de 720 M$ en investissements, un record, Trois-Rivières a vu les projets d’envergure se multiplier sur son territoire en 2024.

C’est à guichets fermés, devant 250 entrepreneurs et leaders du milieu des affaires, que l’équipe d’IDÉ Trois-Rivières et ses collaborateurs ont présenté cet après-midi à la Maison de la culture de Trois-Rivières le Grand rendez-vous entrepreneurial 2024, une rétrospective marquante de l’année écoulée ponctuée de réussites majeures, et une projection inspirante vers les défis et opportunités qui attendent la ville dans les mois à venir.

Deux mille vingt-quatre a été celle du rayonnement pour Trois-Rivières, alors que plusieurs projets locaux ont été propulsés sous les projecteurs québécois. Mentionnons entre autres le programme Propulsion services de garde en milieu familial, récipiendaire du prix Vitalité économique de l’Union des municipalités du Québec, la Stratégie immobilière d’IDÉ Trois-Rivières, qui a remporté le Prix d’excellence Rues principales, le District Lupel, cité dans des médias nationaux, et la filière décarbonation, qui a suscité l’intérêt de délégations internationales.

Le directeur général d’IDÉ Trois-Rivières, Mario De Tilly, a rappelé les investissements massifs réalisés dans l’écosystème du centre-ville de Trois-Rivières, qui ont atteint près d’un milliard de dollars au cours de la dernière décennie. C’est donc un vent de renouveau qui souffle sur ce secteur, avec des projets d’envergure comme le nouveau Pavillon Marmen-Pellerin de l’UQTR, le Centre d’innovation agroalimentaire L’Ouvrage, avec entre autres l’arrivée de Fouquet Morel, de Mariana et du PDAAM, la réfection de la salle J.-Antonio-Thompson, les nouveaux complexes résidentiels sur le site de Trois-Rivières sur Saint-Laurent, la réfection du Monastère des Ursulines et l’amélioration des infrastructures maritimes au Port de Trois-Rivières, sans oublier des projets-signatures comme la Fabrique de théâtre insolite, le nouveau Bureau d’accueil touristique et citoyen Bienvenue Trois-Rivières et la rénovation de la Maison Hertel-de-LaFresnière.

Les autres secteurs de la ville ont également fait l’objet d’importants investissements. M. De Tilly en a mentionné quelques-uns, dont Gomex IMS, dans le parc industriel des Hautes-Forges, Waste Robotics et Technifab, dans le parc Carrefour 40-55, Cjet Aviation, dans le parc industriel Aéroportuaire, Familiprix Extra, dans le secteur Saint-Louis-de-France, Chef Willard, dans le quartier Saint-Philippe et le Rouge Vin, à l’Île Saint-Quentin. Dans le Bas-du-Cap, de nombreux joueurs du domaine agroalimentaire ont intégré l’accélérateur District Lupel, alors que Rhumerie Grands Charbons, Café Morgane, Cuisine Poirier, Fit Foodie, MV distribution alimentaire, Emballages Carroussel et Artypac Automation y ont confirmé leur installation.

Tel qu’annoncé lors de l’édition 2023 de l’événement, IDÉ Trois-Rivières a poursuivi ses efforts dans le développement d’une filière trifluvienne en décarbonation. Pour illustrer concrètement le déploiement de projets sur le terrain, l’organisation avait invité un représentant de Kruger à présenter l’important projet de captage du carbone à son usine Wayagamack.

Pour soutenir cette filière, l’équipe d’IDÉ Trois-Rivières a collaboré en 2024 à l’accueil de nombreux événements d’envergure nationale ou internationale en décarbonation, dont la Journée hydrogène Québec, le FIBEQ et HyPorts. L’organisation était également fière d’annoncer que ses engagements en faveur du développement durable ont été reconnues en 2024 par l’obtention de la certification ÉCORESPONSABLE niveau 2, auditée par Écocert. Également, au cours des prochains mois, IDÉ Trois-Rivières sera davantage présente dans l’espace public avec une nouvelle campagne misant sur les initiatives locales en décarbonation, une campagne que les personnes présentes ont pu découvrir en exclusivité.

Enfin, pour illustrer l’attractivité de plus en plus grande de Trois-Rivières en matière d’investissements, le directeur développement des affaires et prospection chez IDÉ Trois-Rivières, David Berthelot, a présenté un panel regroupant trois personnes ayant choisi la ville pour investir, soit Nellie Robin, de Groupe Robin, Meaghan Seagrave, de Bioindustrial Innovation Canada et Billy Lacasse, de JOELLE Collection.

Nouvelle planification stratégique et grands projets pour IDÉ Trois-Rivières

L’année 2024 a été marquée chez IDÉ Trois-Rivières par la mise à jour de sa planification stratégique, une démarche qui a impliqué la consultation d’entrepreneurs, de citoyens, de partenaires et d’élus. Le président du conseil d’administration, Yves Lacroix, a profité de ce Grand rendez-vous pour présenter les principaux éléments du nouveau plan, qui a été bâti autour d’une mission plus précise pour l’organisation, soit « Assurer le leadership du développement économique durable de Trois-Rivières par la mobilisation des forces du milieu, la création de la richesse collective et le rayonnement de la Ville. »