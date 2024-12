Six employeurs proclamés meilleurs patrons de la Mauricie

La Table régionale de l’éducation de la Mauricie (TREM) a dévoilé les six employeurs qui reçoivent le titre de meilleur patrons de la Mauricie en 2024. Ce prix souligne leurs pratiques exemplaires en matière de conciliation études-travail et leur engagement significatif envers l’éducation de nos jeunes.

Au terme de sa campagne de sensibilisation sur la conciliation études-travail qui a eu lieu en octobre dernier, la TREM est très heureuse d’ajouter six employeurs à sa liste des meilleurs boss de la Mauricie. Inscrits par leur jeune employé au concours Mon boss, c’est le meilleur ! en raison de leurs bonnes pratiques, les employeurs ont été proclamés gagnants à la suite d’une pige au sort réalisée parmi tous les employeurs dont la candidature a été soumise.

Au cours des dernières semaines, tous les employeurs gagnants ont reçu la visite surprise, dans leur milieu de travail, de membres de l’équipe de la TREM accompagnés de leur employé étudiant. Lors de cette visite, un certificat de reconnaissance a été remis à chaque employeur ainsi qu’un panier-cadeau rempli de produits locaux d’une valeur de 100 $. L’employé étudiant a, quant à lui, reçu une carte-cadeau d’une valeur de 150 $ dans le commerce de son choix en Mauricie.

Voici les six duos employeurs-employés gagnants de l’édition 2024 :

Claire Dubé, assistante-gérante au Marché Tradition de St-Paulin et son employée Alycia Villemure, élève de 4e secondaire à l’école secondaire Val-Mauricie de Shawinigan ;

Marie-Claude Thiffeault, propriétaire du café La Caserne de Ste-Flore et son employé Raphaël Vincent, étudiant au Cégep de Shawinigan ;

Charles-Étienne Janvier, gérant chez Mr Puffs de Trois-Rivières et son employée Sidney Thibeault, étudiante au Cégep de Trois-Rivières ;

Nathalie Lemire, gérante au Maxi Jean XXIII de Trois-Rivières et son employée Océane Gervais, élève au Centre de formation professionnelle Bel-Avenir de Trois-Rivières ;

Léonie Coulombe, directrice de la Maison des jeunes Local Action Jeunes de Notre-Dame-du-Mont-Carmel et son employée Marjorie Cormier, étudiante au Cégep de Shawinigan ;

Annie Gélinas, propriétaire du restaurant Le Relais Tawachiche de Lac-aux-Sables et son employée Maria Bournival, élève à l’école secondaire Paul-Le Jeune de St-Tite.

Encourager les études en cette période des Fêtes

À l’approche des Fêtes, la TREM souhaite rappeler à tous les employeurs de la Mauricie qui embauchent des employés étudiants qu’il est important de demeurer conciliant avec leurs employés qui sont aux études.

« Il peut être tentant pour un employeur d’augmenter le nombre d’heures des jeunes en cette période de l’année, qui est très achalandée pour plusieurs commerces et secteurs dans lesquels les élèves et les étudiants travaillent. Toutefois, cette période coïncide avec celle des examens et la fin de session de milliers d’élèves et d’étudiants. Donc même si ces derniers se disent prêts à travailler davantage, que ce soit pour gagner un peu plus d’argent ou parce qu’ils veulent donner un coup de main, comme adulte et comme employeur, il est important de s’assurer que l’on respecte non seulement la loi, mais que l’on aide les jeunes à prioriser leurs études. », explique Mélanie Chandonnet, directrice générale de la TREM.

La TREM se réjouit d’ailleurs des témoignages récoltés de la part des employeurs lors de sa tournée de remise de prix, qui démontrent bien les avantages à favoriser la conciliation études- travail chez les jeunes. De nombreux employeurs ont fait part de la meilleure rétention de leurs employés, du climat de travail qui est plus agréable, de la motivation qui est plus élevée et d’une situation gagnant-gagnant puisque les employés qui se sentent compris et valoriser dans leurs études donnent plus et ont un sentiment de loyauté plus élevé envers l’entreprise.

La TREM souhaite d’ailleurs reprendre les éléments mentionnés par les employeurs rencontrés dans un outil destiné à faire de la sensibilisation auprès des employeurs de la Mauricie.