La Grande tournée du détail s’arrête à Trois-Rivières

Le 27 novembre, le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD), accompagné de plusieurs partenaires, faisait un huitième arrêt dans le cadre de sa Grande tournée, cette fois-ci, à Trois-Rivières.

Rappelons que le CQCD sillonne les routes de la province dans un autobus nolisé, dont toutes les émissions seront compensées par l’achat de crédits carbone et ce, jusqu’au 29 novembre. L’objectif de La Grande tournée du détail est de promouvoir ce secteur, rencontrer les détaillants partout au Québec et favoriser l’achat local. Une initiative rendue possible grâce à une contribution financière du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie et à l’appui de partenaires comme Air Milesmd.

La Chambre de commerce de Trois-Rivières, qui a collaboré à l’organisation de cet événement, avait donc convié les participants à l’hôtel Delta, en ce mercredi matin. La conférence offerte était sous forme de quiz interactif : Connaissez-vous nos magasins et les habitudes des consommateurs québécois. Celle-ci était présentée par Pierre Emmanuel Paradis, économiste et président de AppEco, accompagné par Catherine Beaulieu, cheffe communications et marketing chez Les Produits du Québec. Ensemble, ils ont abordé des thèmes comme la pénurie de main-d’œuvre, les tendances d’achat, la fréquence des vols en magasin et l’importance de l’achat local.

Les participants ont aussi eu la chance de pouvoir rencontrer les partenaires de la tournée, offrant chacun des solutions concrètes aux commerçants, soit Les Produits du Québec, Air Miles, l’Association québécoise des technologies (AQT), Détail Québec, Envoi Québec, Immétis, Maillon vert et Plateforme Rebond.

« Quelle belle occasion pour nous et nos partenaires de faire rayonner le secteur du commerce de détail au Québec. De plus, comme le CQCD est la plus grande association de détaillants dans la province et que notre mission est, entre autres, de les représenter, nous nous faisons un devoir d’aller à leur rencontre et d’écouter leurs enjeux régionaux et locaux. » déclare Damien Silès, directeur général du CQCD.

« Chez Les Produits du Québec, nous croyons fermement que l’achat local est essentiel pour soutenir notre économie et promouvoir des pratiques durables. En choisissant des produits d’ici, les consommateurs investissent dans nos entreprises et renforcent la vitalité de nos régions. En tant que seul organisme qui atteste la provenance des produits non alimentaires, nous sommes fiers de participer à la Grande tournée du détail du CQCD, encourageant ainsi les Québécois à consommer local et à contribuer à la prospérité de nos communautés. » ajoute Elfi Morin, directrice générale, Les Produits du Québec.