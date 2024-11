Une nouvelle directrice générale à la tête d’Économie du Savoir Mauricie

Marie-Andrée Trudel est la nouvelle directrice générale de l'organisation d'Économie du Savoir Mauricie (ESM). Elle prend la suite de Claude Bourassa qui a été directeur pendant trois ans.

Originaire de la Mauricie, Marie-Andrée cumule plus de 17 ans d’expérience en développement économique et en gestion. Elle connaît particulièrement bien l’écosystème de la Mauricie et possède un très bon réseau de contacts. Dotée d’un leadership rassembleur, elle saura assurément entretenir des liens forts avec les différents partenaires d’ESM.

« C’est une grande fierté pour moi de me joindre à l’équipe d’ESM. Je mettrai toute mes connaissances et mon expérience à profit. Dans le cadre de mon mandat, je souhaite assurer la continuité de la mission d’ESM tout en demeurant à l’écoute des besoins des entreprises afin de toujours m’adapter à ceux-ci. », mentionne Madame Trudel.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Marie-Andrée au sein d’ESM. Elle apportera son expérience en développement économique et sa connaissance de l’écosystème régional, ce qui sera un atout pour l’organisation. Nous lui souhaitons la plus cordiale des bienvenues dans ses nouvelles fonctions. », mentionne M. Tommy Déziel, président d’ESM.

Après plus de trois années passées à la direction générale de l’organisme, Claude Bourassa, directeur général sortant d’ESM, exprime :

« Je suis très fier de l’évolution et de la croissance qu’a connues ESM. Avec l’équipe, nous avons plus que triplé l’aide apportée aux entreprises de la Mauricie dans les dernières années avec le soutien de nos partenaires financiers. Le temps est venu pour moi de passer le flambeau afin de me permettre de consacrer du temps à de nouveaux projets. Je remercie toute l’équipe pour leur engagement et leur dévouement. Je remercie également tous les membres du conseil d’administration ainsi que les partenaires financiers pour leur soutien durant ces années. Je souhaite la bienvenue et un bon succès à Marie-Andrée! »

M.Bourassa demeurera au sein de l’organisation pour occuper le poste de directeur de projets, en plus d’effectuer une transition avec la nouvelle direction générale.