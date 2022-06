André Fréchette Consultant embauche un nouveau talent

L’entreprise trifluvienne Géomatique BLP arpenteurs-géomètres acquiert la compagnie Société Géo-Expert inc., aussi connue sous Roberge et Painchaud Arpenteurs-Géomètres. La transaction a été conclue en mai. Géomatique BLP arpenteurs-géomètres inc. compte plus d’une quarantaine d’employés à ce jour et demeure l’une des plus grandes ...