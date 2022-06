Géomatique BLP acquiert la compagnie Société Géo-Expert

L’entreprise trifluvienne Géomatique BLP arpenteurs-géomètres acquiert la compagnie Société Géo-Expert inc., aussi connue sous Roberge et Painchaud Arpenteurs-Géomètres. La transaction a été conclue en mai.

Géomatique BLP arpenteurs-géomètres inc. compte plus d’une quarantaine d’employés à ce jour et demeure l’une des plus grandes firmes d’arpentage et de géomatique dans la région et dans la province.

Les anciens actionnaires de la Société Géo-Expert inc., M. Gilbert Roberge et M. Frédéric Painchaud, s’ajoutent à l’équipe de Géomatique BLP tout en poursuivant le développement de leurs dossiers au sein de la nouvelle structure.

Le fondateur de la Société Géo-Expert inc., M. Roberge, diminuera progressivement sa charge de travail en cours d’année pour ensuite profiter d’une retraite bien méritée. Dany Grondin, technicien d’expérience chez Société Géo-Expert inc., poursuivra également sa carrière avec Géomatique BLP.

« Pour nous, c’est très positif de garder près de nous messieurs Roberge, Painchaud et Grondin puisque leur présence assurera, entre autres, la continuité des relations avec leurs clients. C’est un avantage pour nous de les intégrer à l’équipe déjà en place puisque nous allons profiter de leur expertise au quotidien », explique Tommy L’Heureux, associé de Géomatique BLP.

Mme Lise Lemay, adjointe administrative de longue date chez Société Géo-Expert inc., participe également à la transition, mais prendra sa retraite sous peu également.

Géomatique BLP a d’ailleurs célébré ses 20 ans en 2020, ce qui fait d’elle une référence dans le domaine en région et partout au Québec.