L’entreprise Les textiles Patlin reçoit un prêt de 186 000 $

L’entreprise Les textiles Patlin vient de recevoir un prêt de 186 000 $ pour soutenir l’acquisition de nouveaux équipements à son usine située à Saint‑Paulin, dans la région de la Mauricie. Le projet, évalué à 600 000 $, mènera à la création de six emplois.

Le gouvernement du Québec accorde ce montant, par l’entremise du Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie, indique le communiqué gouvernemental.

« Notre soutien permettra à l’entreprise Les textiles Patlin d’augmenter sa productivité grâce à l’acquisition d’équipements modernes et performants. Il est essentiel pour nos PME de s’adapter aux nouvelles réalités du marché afin d’assurer leur croissance et leur compétitivité. L’automatisation, la numérisation et la robotisation sont des éléments clés pour y arriver », a affirmé la ministre déléguée à l’Économie, Mme Lucie Lecours, lors de l’annonce de l’aide accordée à l’entreprise Les textiles Patlin.

Par cette initiative, l’entreprise Les textiles Patlincse se procurera des équipements qui réduiront les temps de production et lui permettront de réaliser certaines opérations difficiles à effectuer manuellement en raison de la longueur et du poids des matériaux utilisés. Une seconde imprimante à papier sera aussi acquise afin de répondre notamment à la demande grandissante des ventes en ligne.

« Depuis plus de 30 ans, Les textiles Patlin contribuent à la vitalité de Saint-Paulin. Avec son projet de modernisation, l’entreprise se donne les moyens d’assurer son avenir dans le contexte de rareté de la main-d’œuvre. Nos PME constituent véritablement la force économique de la Mauricie ; il est donc important de les appuyer dans leur parcours », a ajouté Simon Allaire, député de Maskinongé

Fondée en 1991, l’entreprise Les textiles Patlin importent des tissus et se spécialise dans l’habillage de fenêtres et de lits pour les secteurs résidentiel, hôtelier et institutionnel (couvre‑lits, douillettes, enveloppes de couette, jupes, cache-oreillers, coussins, panneaux de rideaux et draperies).

L’entreprise, qui génère une quarantaine d’emplois à son usine de Saint‑Paulin, est reconnue sur les marchés du Québec, de l’Ontario et des Maritimes.