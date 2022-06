Achats en ligne: Québec perd des centaines de millions par année de revenus fiscaux

Le gouvernement du Québec octroie 11,19 millions $ au Cégep de Trois-Rivières pour l’acquisition d’une cellule de moulage semi-solide et d’un laminoir de prototypage destinés au Centre de métallurgie du Québec (CMQ). C’est ce qu’a annoncé le ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, ...