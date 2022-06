Groupe Proaxion déménage et crée un espace locatif collaboratif

L’entreprise trifluvienne Groupe Proaxion déménage son siège social au centre-ville de Trois-Rivières et lance le projet Espace Proaxion, un espace locatif collaboratif pour les entreprises voulant offrir à leurs employés un milieu de travail avant-gardiste et dynamique, indique le communiqué de l’entreprise.

L’Espace Proaxion est situé au 2405 rue Bellefeuille et occupe le rez-de-chaussée du bâtiment. Le siège social du Groupe Proaxion se trouve à l’étage supérieur.

L’Espace Proaxion offre quatre grands lofts de 2500 pieds carrés disponibles en location, pouvant être occupé par une ou plusieurs entreprises.

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, les propriétaires du bâtiment veulent rendre l’ambiance de travail en présence la plus agréable possible pour aider à la rétention du personnel des locataires.

Outre les éléments fonctionnels nécessaires offerts, les locataires auront à leur disposition des aires communes propices à l’organisation d’événements corporatifs ou festifs, ainsi que des salons, des salles de réunion, une salle d’entraînement.

« De plus en plus, les employés recherchent un milieu de vie actif et agréable, où il est possible de jumeler le travail et le plaisir. Les locataires pourront recevoir leurs clients dans un environnement au goût du jour et dans une ambiance agréable. L’Espace Proaxion a été conçu pour aider les entreprises de la région à innover en matière d’avantages offerts aux ressources humaines », explique Jean-François Picard, copropriétaire de Groupe Proaxion.

« L’Espace Proaxion est un emplacement de choix pour les entreprises en développement ou même celles qui sont bien implantées dans le milieu en raison de sa localisation, à mi-chemin entre le centre-ville de Trois-Rivières et le quartier industriel. Malgré le fait que nous ne soyons pas directement dans le centre-ville, nos installations sont à proximité et disposent de plusieurs autres avantages compétitifs en plus d’un vaste stationnement », mentionne Brian Massie, copropriétaire de Groupe Proaxion.

Les plans d’architectures de l’Espace Proaxion ont été conçus par BLH Architectes.