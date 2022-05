Cogeco soutiendra 50 projets socio-micro-locaux grâce à La Ruche

Cogeco Connexion et La Ruche lancent Cogecoeur pour soutenir 50 projets socio-micro-locaux provenant des localités où Cogeco, DeryTelecom et Câble Axion offrent des services de téléphonie, de vidéo et d’Internet.

Les projets admissibles dont l’objectif de sociofinancement est de plus de 1000 $ pourraient bénéficier d’une bourse de 1000 $ du Fonds Cogecoeur afin de créer de la valeur ajoutée.

Les projets admissibles à une bourse du Fonds Cogecoeur doivent avoir une portée sociale et répondre à des besoins tangibles dans leur localité. Les promoteurs de projets peuvent être des organismes à but non lucratif, des associations citoyennes ou étudiantes, des municipalités, des MRC ou tout autre regroupement de personnes qui partagent des valeurs communes.

« On souhaite que des organismes, des associations ou des groupes de personnes puissent réaliser les projets qui feront une différence chez eux, dans leur localité », mentionne Caroline Beaudry, directrice relations avec les communautés Québec, chez Cogeco Connexion.

« Qu’il s’agisse de veiller à l’environnement et à l’amélioration de nos milieux de vie, de renforcer l’inclusion et la diversité de nos belles régions ou d’assurer l’engagement communautaire et social de nos communautés, les projets parrainés par le Fonds Cogecoeur doivent s’inscrire dans une vision globale d’entraide et de bienveillance… infiniment humaine », renchérit Mme Beaudry.

Les promoteurs qui répondent aux critères du Fonds Cogecoeur peuvent soumettre leur projet par le site cogeco.ca/cogecoeur. Une fois l’analyse terminée et concluante, la campagne pourra être mise en ligne à des fins de financement et de mobilisation de la communauté. Si l’objectif est atteint selon les paramètres établis, le montant apparié provenant du Fonds Cogecoeur lui sera versé en totalité.

Quant à la Ruche, elle « se distingue par ses programmes de financement additionnel exclusifs, qui permettent aux porteurs de projets de bénéficier d’un levier financier supplémentaire et significatif. Cette alliance avec Cogeco permettra ainsi la réalisation de projets concrets qui répondent aux besoins des communautés. À La Ruche, tous les projets sont considérés comme importants et uniques, ce pour quoi nous croyons que les initiatives de nature plus “micro” ont également leur place sur notre plateforme et un grand pouvoir d’impact. », soutient Nicolas Bouchard, président-directeur général de La Ruche.

Pour connaître les critères et détails d’admissibilité, pour soumettre un projet ou entrer en contact avec un spécialiste, il faut se rendre sur le site cogeco.ca/cogecoeur.