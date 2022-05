Le cabinet DGL-CPA s'installe à La Tuque

Le cabinet d’expertise comptable DGL-CPA ouvrira une 5e place d’affaires du côté de La Tuque, en Haute-Mauricie, indique la firme par voie de communiqué.

France Pronovost, récemment nommée associée du cabinet comptable, s’occupera du développement de ce nouveau point de service situé au 564, rue Commerciale à La Tuque,

« La Tuque et son agglomération est un territoire de la Mauricie où foisonne une activité économique fort dynamique et où on retrouve une forte proportion d’entreprises et d’organisations de toute taille. Il était tout naturel, dans le contexte, de nous y installer et d’ouvrir un nouveau bureau dans ce secteur», mentionne France Pronovost, associée chez DGL-CPA.

Les associés de DGL-CPA avaient déjà identifié depuis quelque temps une volonté de développer la Haute-Mauricie en ouvrant une succursale. La firme de services comptables dessert déjà un nombre grandissant d’entreprises et d’organisations de La Tuque et des environs, et ce, à partir des bureaux de Saint-Tite et de Shawinigan.

En s’implantant à La Tuque, le bureau vient renforcer sa position sur le territoire en offrant une succursale à sa clientèle actuelle, mais aussi en étant présent afin de répondre à la demande bien présente.

Rappelons que DGL-CPA fait partie des 300 plus importantes PME selon le palmarès du journal Les Affaires publié à l’automne 2021.

Présente en Mauricie depuis 1979, la firme compte aujourd’hui une équipe de plus de 80 personnes réparties dans cinq (5) bureaux situés à Sainte-Croix, Trois-Rivières, Shawinigan, Saint-Tite et maintenant La Tuque.

La firme offre des services de certification, de fiscalité, de services-conseils, d’accompagnement dans les transactions d’achats, de ventes et de financement d’entreprises.