Excelpro acquiert l’entreprise Conrad Lavoie Électrique

Excelpro, de Trois-Rivières, acquiert l’entreprise Conrad Lavoie Électrique. Cette entreprise de Sorel, bien connue pour ses services en électricité industrielle, se joint au Groupe Excelpro qui continue sa croissance et solidifie sa position de leader en automation et en électricité industrielle, indique le communiqué de la compagnie

« Nous sommes fiers d’accueillir Conrad Lavoie au sein du Groupe. Cette acquisition amène une belle complémentarité à notre division électrique en permettant à Excelpro d’étendre son savoir-faire et de se doter d’une expertise élargie en électricité industrielle, en plus de percer la région de la Montérégie », affirme le président-directeur général d’Excelpro Patrick Charette.

C’est plus d’une quarantaine d’employés qui se joint à l’équipe actuelle d’Excelpro, portant ainsi le nombre d’employés à près de 365. « C’est une équipe compétente et d’expérience qui s’ajoute à celle déjà en place. De belles synergies sont à prévoir et aucune perte d’emploi n’est prévue lors de cette acquisition », renchérit M. Charette.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de croissance d’Excelpro. Toujours proactif face aux opportunités se présentant sur le marché, le Groupe Excelpro vise, via les acquisitions, à obtenir une complémentarité au niveau de son offre, des technologies, et des clients. Ceci, dans l’optique de faire de l’entreprise une référence dans le marché de l’automation et de l’électricité industrielle au Canada, tout en respectant ses valeurs corporatives fondamentales.

« Je suis vraiment content de léguer l’entreprise à Excelpro. La vision de l’équipe, les valeurs du Groupe et les projets futurs ne sont que positifs pour la pérennité de Conrad Lavoie », affirme Carl St-Pierre, président sortant de Conrad Lavoie.