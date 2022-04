Des salaires plus élevés pour attirer des ouvriers chez Kongsberg Automotive

Deux bonnes nouvelles attendaient les employés de Kongsberg Automotive de Shawinigan hier matin : une hausse des salaires et 500 jours sans accident.

En entrevue, Jean-François Paquette, le directeur de l’usine Kongsberg Automotive raconte qu’il doit faire face à une pénurie de main-d’œuvre tout en déployant des efforts pour conserver le personnel à son emploi.

La direction et le syndicat ont convenu d’ouvrir la convention collective longtemps avant l’échéance du contrat de travail.

« Pour attirer de nouveaux employés, car nous voulons recruter le plus rapidement possible 50 journaliers, nous avons augmenté le salaire de base des ouvriers qui passe de 14,75 $ à 18 $ l’heure, précise M. Paquette. En même temps, on ajoute une prime de 2 $ l’heure pour les quarts de soir et 3 $ l’heure pour le quart de nuit. »

Pour retenir les employés en poste, les conditions salariales ont aussi été revus à la hausse, et les conditions de travail en collaboration avec le syndicat des Métallos.

La pandémie et la pénurie de main-d’œuvre créent une pression sur la capacité de production de la compagnie. « Ce ne sont pas les pièces qui manquent pour les chaines d’assemblage, mais les bras pour le travail », avance M. Paquette.

Pour faire face à la demande, comme fournisseur de pièces de véhicules sur route et hors route, l’entreprise ajoutera des quarts de fin de semaine de 36 heures de travail rémunéré pour 40 heures. La compagnie ajoute en plus des primes de référencement pour les employés actuels : 500 $ pour un employé à temps plein et 200 $ pour un étudiant ([email protected]).

« Ces nouveaux quarts de travail nous permettront d’élargir notre bassin de clients pour nos deux usines de Shawinigan », estime M. Paquette. D’ailleurs, il n’y a peu de conditions préalables pour l’emploi : pas de secondaire 5, pas d’examens médicaux (seulement la mention des limitations physiques), besoin de minutie pour plusieurs postes (pour assemblage de petits modules électroniques).

L’autre bonne nouvelle à célébrer touchait le nombre de jours sans accidents. Les 500 jours sans accident dans l’usine. Ce haut niveau de performance en santé et sécurité au travail a été rendu possible grâce aux efforts quotidiens en prévention et au processus rigoureux d’identification des presque accidents, indique la direction.

« Dans les faits, nous avons atteint 561 jours. Pour ne pas attirer la guigne au 499e jour, nous n’avions rien planifié à l’avance. Une fois l’objectif atteint, nous pouvions célébrer l’événement. Hier, nous avons installé une bannière, comme dans les arénas, pour nous rappeler nos bons coups. Et le maire de Shawinigan, Michel Angers, est venu prendre le lunch avec le comité de santé et sécurité et saluer les employés de l’usine », a conclu M. Paquette.