Le Fonds écoresponsable de l'UQTR réalisera 11 projets

L’Université du Québec à Trois-Rivières a présenté, la semaine dernière lors du Jour de la Terre, les 11 premiers projets qui seront réalisés grâce au Fonds écoresponsable de l’UQTR (F.E.U. vert).

Quelque 37 000 $ seront remis par le F.E.U. vert pour la réalisation de ces différentes initiatives proposées par des membres de la communauté universitaire. Les projets retenus vont de l’achat d’équipement aux activités d’éducation et de sensibilisation, en passant par la valorisation des déchets et le compostage.

« Nous avons reçu 24 propositions en très peu de temps et le comité a dû faire des choix difficiles. Il s’agissait du premier appel de projets du F.E.U. vert et je suis extrêmement fier de la participation de notre communauté universitaire. Ce fonds s’ajoute à toutes les actions de recherche, de formation et de sensibilisation dans lesquelles l’UQTR s’investit pour une meilleure santé environnementale depuis des années », souligne Christian Blanchette, recteur de l’UQTR, dans son communiqué.

Parmi les projets retenus, trois sont spécifiquement dédiés au compostage. Sur le campus de Trois-Rivières, un premier bac de compostage sera installé à l’extérieur, à la disposition des étudiants, tandis qu’un îlot de compostage sera placé à la cafétéria. Un projet pilote de compostage sera aussi mené au campus de Drummondville incluant une initiative de sensibilisation à la récupération.

Le comité de sélection a aussi apprécié les propositions concernant la création d’espaces verts servant à la protection des papillons monarques, l’acquisition d’un nouveau réfrigérateur qui permettra à l’organisme Le Bon Camarade de poursuivre sa mission d’aide alimentaire, ainsi que la récupération et la valorisation de mobilier destiné aux ordures.

À tous ces projets s’ajoutent des initiatives de sensibilisation et de formation sur les thèmes de la réduction des déchets, de l’utilisation des produits hygiéniques durables, des occupations écoresponsables en ergothérapie, ainsi que sur la transition énergétique.

« Le F.E.U. vert a été créé pour permettre à la communauté universitaire de soulever des besoins en matière de développement durable et écoresponsable, tout en s’engageant à faire partie de la solution. Les personnes qui se sont investies dans ce processus deviendront des modèles pour celles et ceux qui veulent poser des gestes qui nous aideront à assurer une meilleure santé environnementale et à combattre les changements climatiques », explique Julie Laforme, directrice du Service du développement humain et organisationnel de l’UQTR.

Deuxième appel de projets

Les professeurs, chargés de cours, employés et étudiants de l’UQTR désireux de soumettre un projet au comité de sélection, peuvent consulter les critères sur le site www.uqtr.ca/feuvert. Il sera possible de proposer un projet avant le 30 septembre, puisque le comité de sélection devrait dévoiler les prochaines initiatives choisies au cours de la session d’automne.

Lancée pendant le dévoilement du F.E.U. vert en février, la campagne de financement participatif dédiée à ce fonds a permis d’amasser 3 000 $ qui serviront à soutenir la réalisation de projets admissibles. Les montants amassés par cette campagne s’ajoutent aux 65 000 $ soumis en guise de mise de départ en février dernier (50 000 $ de l’UQTR et 15 000 $ de la Fondation).