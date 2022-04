La Banque du Canada relève le taux directeur qui passe de 0,5 à 1%

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Cœur du Québec (CCICQ) accueille un groupe de personnes dans le projet « Vivre et Travailler au Cœur du Québec ». Pour la CCICQ, ce sont plus que des travailleurs qui sont accueillis, « ce sont d’abord des humains qui feront partie de notre communauté », souligne-t-on. « C’est pourquoi, avec nos partenaires le CJE Nicolet-Bécancour et le PAIS, nous organisons une journée de recrutement nouveau genre. Nous sortons du cadre formel des entrevues afin de favoriser la création de liens et ainsi valoriser le parcours des personnes immigrantes participantes auprès des employeurs. De plus, candidats et futurs employeurs iront même voir un match de hockey des Lions de Trois-Rivières ensemble », précise Mme Nathalie Rochefort, DG de la CCICQ, dans un communiqué.