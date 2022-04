Le Bar Laitier Terrasse Le Jardin devient la Crémerie de Flore

Courtoisie

La conseillère municipale du district de La Rivière, Nancy Déziel, et le maire de Shawinigan, Michel Angers, aux extrémités sur la photo, et de Jean-François Laforme, copropriétaire de la Crémerie de Flore, Estelle Laforme, fille des copropriétaires, Ginette Sylvestre, gérante de la Crémerie de Flore et Justine Maurier, copropriétaire.