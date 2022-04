L’industrie touristique a souffert de la pandémie qui a créé une pénurie de main-d’œuvre. C’est dans ce contexte que IDE Trois-Rivières lance une campagne de recrutement sous le thème « T’as la personnalité pour un emploi en tourisme ».

L’initiative vise à promouvoir les différents postes disponibles actuellement dans les attraits, événements, restaurants et établissements hôteliers sur le territoire trifluvien.

« Travailler dans le feu de l’action pour vivre un été mémorable est l’une des propositions faites à ceux qui postuleront pour l’un ou l’autre des emplois offerts, dont une centaine sont disponibles sur la plateforme Emplois en tourisme d’IDE Trois-Rivières », souligne le communiqué de IDE.

Le recrutement est devenu un enjeu prioritaire pour le milieu touristique trifluvien, alors que 500 postes seront à combler en vue de la saison estivale, estime Daniel Rioux, coordonnateur du tourisme chez IDE Trois-Rivières.

« Cette campagne répond à une demande de nos partenaires touristiques, particulièrement ceux de l’hôtellerie, de la restauration, des attraits et del’événementiel. Nous anticipons une excellente saison touristique, avec un achalandage élevé. Mais pour être en mesure de maintenir notre capacité d’accueil, nous devons être proactifs et combler le maximum de postes possible », affirme-t-il.

Parmi les postes à pourvoir, certains conviendront parfaitement à des étudiants à la recherche d’un revenu durant la saison estivale seulement, explique-t-on.

Plusieurs postes permanents sont également disponibles, précise Valérie Bourgeois, directrice générale adjointe chez Culture Trois-Rivières. « Trois-Rivières est un pôle de développement économique régional en tourisme, et il est possible d’y avoir une magnifique carrière dans ses institutions culturelles, par exemple. Par ailleurs, l’industrie est actuellement en pleine transformation. Elle est de plus en plus flexible et soucieuse de l’expérience de l’employé », soutient-elle

Les établissements hôteliers trifluviens sont nombreux à recruter actuellement, confirme le copropriétaire de l’hôtel Oui GO !, Gilles Babin. « Nous recherchons différents types de profils, par exemple des gens en forme et plus discrets pour l’entretien ménager, ou des personnes aimant le service à la clientèle pour l’accueil. Les hôteliers ont également besoin de gestionnaires qui ont à cœur le bien-être de nos visiteurs. Tous ces postes ont en commun l’expérience client », détaille-t-il.

Le milieu de la restauration est également stimulant pour un jeune travailleur, ajoute le copropriétaire du restaurant Le Buck, Martin Bilodeau. « Les employés qui choisissent notre domaine apprécient l’esprit d’équipe qui règne dans les cuisines et dans les salles à manger. Nous travaillons dans le plaisir et nous sommes choyés de faire vivre des moments de bonheur à nos clients », explique-t-il.

La campagne sera déployée au cours du mois d’avril sur les ondes de radios locales, sur les médias sociaux et sur le Web. De l’affichage sera également visible sur le territoire trifluvien.

L’équipe d’IDE Trois-Rivières sera présente au Salon de l’emploi Trois-Rivières–Bécancour le 13 avril prochain afin de rencontrer les visiteurs et de leur faire découvrir les emplois à pourvoir en tourisme sur le territoire.

Pour consulter les postes disponibles, il faut consulter le site Web de IDE Trois-Rivières dans la section emploi-en-tourisme.