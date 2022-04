Un nouveau logo pour le Centre-Ville de Trois-Rivières

Le bilan des deux dernières années du programme « Mon virage numérique » d’Innovation et Développement économique Trois-Rivières démontre des investissements de 5,4 millions de dollars. Le Québec accuse un retard en transition numérique et l’organisation de développement économique souhaitait devenir un levier pour stimuler le virage numérique des PME trifluviennes, afin de stimuler leur croissance, augmenter leur efficacité et diversifier les revenus, souligne le communiqué de l’organisme.