Les plaintes contre les groupes de télécommunications en diminution

La Commission des plaintes relatives aux services de télécom−télévision (CPRST) a indiqué lundi que les plaintes des consommateurs avaient diminué de 26 % entre le 1er août 2021 et le 31 janvier 2022, par rapport à la même période un an plus tôt.

Dans son dernier rapport, le CPRST indique avoir reçu 6682 nouvelles plaintes, les utilisateurs sans fil soulevant le plus de problèmes, suivis des clients pour internet, pour la télévision et pour la téléphonie fixe.

Le rapport indique également que les questions de divulgation et de facturation étaient les plus gros problèmes.

Bell a enregistré le plus grand nombre de plaintes de clients, soit 1182, ce qui représentait 17,7 % du total des plaintes. Le nombre de problèmes signalés visant le géant des télécommunications a cependant chuté de 36 %.

Le CPRST a précisé que près de neuf plaintes sur dix avaient été résolues, généralement dans les 30 jours.

Le rapport a porté sur 422 fournisseurs de services et marques, dont 14 qui s’y retrouvaient pour la première fois.